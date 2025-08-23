Ευχάριστα ήταν τα νέα από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, μετά τον τραυματισμό του στο φιλικό απέναντι στην Ιταλία για το Τουρνουά Ακρόπολις.

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ ήταν ο μεγάλος άτυχος, αφού πήγε απευθείας στο νοσοκομείο για εξετάσεις μετά το παιχνίδι απέναντι στην Ιταλία για το Τουρνουά Ακρόπολις.

Ωστόσο, ευτυχώς για τον φόργουορντ του Παναθηναϊκού τα νέα είναι θετικά. Αφού όπως ενημέρωσε η ΕΟΚ, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ απέφυγε τα χειρότερα.

«Η ακτινογραφία του Αλέξανδρου Σαμοντουροφ στο δεξί χέρι όπου τραυματίστηκε ήταν αρνητικη για οστική λύση» ήταν η ενημέρωση της ΕΟΚ για τα αποτελέσματα των εξετάσεών του.