Παναγιωτόπουλος: «O Τολιόπουλος έχει αποδείξει ποιος είναι»

Ο συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη στην Εθνική ομάδα Διαμαντής Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε στη νίκη επί του Μαυροβουνίου στην Ποντγκόριτσα και την εμφάνιση του διεθνή γκαρντ.

Η Εθνική ομάδα πέρασε νικηφόρα (79-65) από την Ποντγκόριτσα κόντρα στο Μαυροβούνιο και έφτασε τις τρεις νίκες σε τέσσερα ματς στον 2ο όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος, εκ των άμεσων συνεργατών του Βασίλη Σπανούλη στην Εθνική ομάδα, μίλησε στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio για τη νίκη και την σπουδαία εμφάνιση του Βασίλη Τολιόπουλου..

Για το τι άλλαξε μετά το ματς της Παρασκευής (27/02) και ήρθε η νίκη επί του Μαυροβουνίου (02/03): «Δεν είναι μόνο ένα πράγμα, είναι συνδυασμός για μια διαφοροποίηση. Είναι πολύ γνωστό πως η διαδικασία των “παραθύρων” είναι περίεργη για την προετοιμασία των ομάδων. Είχαμε την τιμή και τη χαρά να συμμετάσχουν σε αυτό το “παράθυρο” 17 παιδιά τα οποία ήρθαν και προσπάθησαν όλα με τον τρόπο τους. Είχαμε πολλές απουσίες με τραυματισμούς, έγιναν αλλαγές στις ώρες των προπονήσεων, κάποια παιδιά που ξεκίνησαν δε συμμετείχαν. Όλος ο σχεδιασμός πήγε λίγο πίσω σε αυτό το “παράθυρο”, ήμασταν αρκετά άτυχοι, με αποτέλεσμα να συμπληρώσουμε μια ομάδα στην οποία κάποια παιδιά ήταν χωρίς προπόνηση κιόλας, είχαν μόνο ένα shot-around το πρωί της Παρασκευής. Με αυτό, μαζί και με την καταπόνηση κάποιων παιδιών από την Ευρωλίγκα, ήταν δύσκολο να συνθέσεις μια ομάδα που θα μπορέσει να κινείται στην ίδια “σελίδα” για 40 λεπτά. Αυτό ήταν το στοιχείο που μας έδωσε την εικόνα που είχαμε την Παρασκευή το βράδυ. Θα μπορούσαμε να κερδίσουμε το ματς, γιατί το αποτέλεσμα είναι που μετράει στο τέλος της ημέρας, ειδικά στη διαδικασία των “παραθύρων”, αλλά δεν τα καταφέραμε, παρ’ ότι είχαμε τη δυνατότητα. Μετά υπήρξε και ηρεμία και ξεκούραση σε κάποια παιδιά. Ο κόουτς μίλησε πολύ σωστά στα παιδιά, έκαναν τα meetings έτσι όπως έπρεπε να ήταν και ήμασταν σίγουροι ότι θα έχουμε αυτήν την απόδοση και αυτό το αποτέλεσμα χθες».

Για την εικόνα της Εθνικής στο χθεσινό παιχνίδι: «Εμείς εντός της ομάδας ήμασταν σίγουροι για το αποτέλεσμα και ότι θα έχουμε αυτήν την εικόνα. Δεν ήμασταν ευχαριστημένοι από την εικόνα μας στο πρώτο παιχνίδι. Ξέρουμε πως το Μαυροβούνιο είναι μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα και γνωρίζαμε ότι θα ήταν ανταγωνιστικό. Παίξαμε και στις 14 Αυγούστου μαζί του και το νικήσαμε στο τέλος κάνοντας κλεψίματα και βγαίνοντας στον αιφνιδιασμό. Με άλλο ρόστερ το Μαυροβούνιο τότε, με άλλο ρόστερ κι εμείς όμως. Δεν ξαφνιάστηκε κάποιος με την εικόνα του Μαυροβουνίου».

Για το ότι στο πρώτο ματς η Εθνική δέχθηκε 67 πόντους και στο δεύτερο 65: «Μπορεί να δεχθήκαμε 67 πόντους την Παρασκευή, αλλά η άμυνά μας δεν ήταν καλή. Κάναμε αρκετά λάθη και τακτικά. Δεν ήμασταν ευχαριστημένοι, παρ’ ότι δεχθήκαμε τόσους πόντους. Το θέμα είναι τι δίνεις στον αντίπαλο, τι του προσφέρεις. Παρ’ όλο που δεχθήκαμε σχεδόν τους ίδιους πόντους και χθες, ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι από την αμυντική μας απόδοση. Ακούγεται λίγο οξύμωρο, αλλά είναι η πραγματικότητα».

Για τη σπουδαία εμφάνιση του Βασίλη Τολιόπουλου (27 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 10 ασίστ): «Ο κόουτς ξέρει πάρα πολύ καλά πώς να μιλήσει στους παίκτες. Έχει ζήσει τέτοιες καταστάσεις. Έχει βρεθεί στο μεγαλύτερο επίπεδο και έχει καταφέρει τρομερά πράγματα. Γνωρίζει πώς είναι η ψυχολογία του παίκτη και τι χρειάζεται. Την εμπιστοσύνη και την αυτοπεποίθηση πρέπει να τη δίνεις στον παίκτη ώστε να μπορέσει να “ξεδιπλώσει” όλες τις αρετές του. Ο Τολιόπουλος έχει αποδείξει όλα τα χρόνια που βρίσκεται στην Εθνική ποιος είναι ο ρόλος του, τι έχει προσφέρει, πόσο αγαπάει την ομάδα και τι αυταπάρνηση έχει. Στο “παράθυρο” του Νοεμβρίου προερχόταν από τραυματισμό, ωστόσο ήθελε να έρθει στις προπονήσεις και να παίξει. Ήρθε και ήθελε να παίξει. Αυτό δείχνει πραγματικά τον χαρακτήρα του και το τι θέλει να πετύχει. Δε γίνεται χωρίς αυταπάρνηση. Ξέραμε πολύ καλά τις δυνατότητές του. Ο κόουτς έκανε προσωπικά meetings μαζί του και τον στήριξε και δημόσια. Είναι κάτι που δε μας εξέπληξε όσον αφορά το μέγεθος. Το σημαντικό, πέραν από τους 27 πότους, ήταν οι 10 ασίστ και τα 0 λάθη. Η αναλογία αυτή ήταν κάτι πραγματικά εντυπωσιακό με την πίεση που υπήρξε πάνω του. Μην ξεχνάμε και τα 5 ριμπάουντ. Όπως του είπα μετά το τέλος του ματς, “Άλλα πέντε ριμπάουντ και θα έκανες triple-double”».

Για τη διάθεση όλων των παικτών να συμμετέχουν στις υποχρεώσεις της ομάδας: «Ο Δίπλαρος έχει κάνει τρομερή χρονιά, όπως και ο Πλώτας και ο Τουλιάτος. Είχαμε την ατυχία με τον Καραγιαννίδη και με άλλα παιδιά που δε μπορούσαν να συμμετάσχουν. Όλα τα παιδιά που μπαίνουν σε αυτήν τη διαδικασία θέλουν να είναι στην ομάδα. Όσοι είναι στην τελική δωδεκάδα, είναι έτοιμοι να παίξουν είτε ένα δευτερόλεπτο είτε σαράντα λεπτά ούτως ώστε να καταφέρουμε τον στόχο μας. Αυτό το έχει εμφυσήσει ο κόουτς και είναι μεγάλη επιτυχία και χαρά να βλέπουμε πως όλα τα παιδιά είναι στην ίδια “σελίδα” και θέλουν να προσπαθούν και να δίνουν τα πάντα για την Εθνική ομάδα».

Για τα πλάνα στο επόμενο «παράθυρο» του Ιουλίου: «Το μόνο που ξέρω σίγουρα είναι πως πρόκειται για μια διαφορετική συνθήκη. Αν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα γύρω στις 10-15 Ιουνίου, μετά τα παιδιά που είναι επιβαρυμένα πρέπει να κάνουν κάποιες διακοπές. Υπάρχουν και παιδιά από τις ΗΠΑ τα οποία θα έχουν τελειώσει απ’ τον Μάρτιο. Επίσης, υπάρχουν και τα παιδιά που μπορεί να έχουν τελειώσει στα play-offs της Ελλάδας αρχές Μαΐου. Είναι τρεις διαφορετικές κατηγορίες παικτών. Έχουμε μιλήσει σαν επιτελείο σχετικά με το πώς θα λειτουργήσουμε σε αυτό το κομμάτι, δε θα έρθουν όλοι την ίδια μέρα, γιατί κάποιοι που θα έχουν τελειώσει νωρίτερα και θα πρέπει να μπουν και πιο νωρίς από αυτούς που θα παίζου στους τελικούς. Είναι διαφορετική η σύνθεση και των παικτών που θα βρίσκονται. Θα αποφασιστεί τότε και θα δούμε τελικά πώς θα λειτουργήσουμε. Έχει εκπονηθεί και το πλάνο του πώς θα εντάξουμε τα παιδιά που πρέπει. Είναι διαφορετική συνθήκη με το “παράθυρο” του Αυγούστου, όπου εκεί τα παιδιά θα έχουν προετοιμασία και θα δούμε πώς θα λειτουργήσουμε ώστε να είμαστε αυτοί που πρέπει. Το σημαντικότερο είναι να κλείσουμε την Α’ Φάση με δύο νίκες και να τερματίσουμε στην 1η θέση, η οποία θα μας δώσει την ευχέρεια να είμαστε ουσιαστικά με το ένα πόδι στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Βλέποντας μετά τα δύο επόμενα παιχνίδια, να είμαστε κι εκεί αυτοί που πρέπει ούτως ώστε να αποκτήσουμε το μέγιστο πλεονέκτημα και να είμαστε έτοιμοι στην επόμενη διαδικασία του Νοεμβρίου και του Φεβρουαρίου».

