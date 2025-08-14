Ελλάδα - Μαυροβούνιο: Ο Σαμοντούροβ το πρώτο ελληνικό τρίποντο ύστερα από 16 άστοχα (vid)
Ο διεθνής πάουερ φόργουορντ ήταν εκείνος που ευστόχησε στο πρώτο τρίποντο της Εθνικής ομάδας, σε ένα ημίχρονο όπου οι παίκτες τα... έσπασαν έξω από τα 6.75 μέτρα.
Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη ξεκίνησαν πολύ άσχημα το ματς όσον αφορά τα περιφερειακά σουτ καθώς έφτασαν να έχουν 0/16 τρίποντα έως και τα μέσα της 2ης περιόδου.
Ο Αλεξανδρος Σαμοντούροβ φρόντισε να... ξορκίσει την κατάρα και να βρει πρώτος τον στόχο σε σουτ τριών πόντων. Το ημίχρονο έκλεισε με την Εθνική να έχει 2/21 τρίποντα (9.5%).
Δείτε το πρώτο εύστοχο σουτ της Εθνικής έξω από τα 6.75 μέτρα
