Η ΕΟΚ έθεσε σε κυκλοφορία τα εισιτήρια γα τις δύο αναμετρήσεις της Εθνικής Ελλάδος γυναικών στη Θεσσαλονίκη κόντρα σε Βόρεια Μακεδονία και Δανία.

Μετά τις κλήσεις της Εθνικής ομάδας γυναικών, η ΕΟΚ κυκλοφόρησε τα εισιτήρια ενόψει των δύο αναμετρήσεων της Ελλάδας κόντρα σε Βόρεια Μακεδονία(14/03) και Δανία (17/03) στο Ιβανώφειο.

Το σύνολο του Πέτρου Πρέκα ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να βρει τα θετικά αποτελέσματα που έχουν φόντο την πρόκριση στην τελική φάση του Eurobasket 2027, το οποίο θα διεξαχθεί σε Βέλγιο, Φινλανδία, Λιθουανία και Σουηδία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Η Εθνική Γυναικών συνεχίζει στο δρόμο για την πρόκριση στη δεύτερη φάση των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ 2027, με φόντο την παρουσία στην τελική φάση, που θα πραγματοποιηθεί σε Βέλγιο, Φινλανδία, Λιθουανία και Σουηδία, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να αγωνίζεται πρώτα στην Κροατία (11/3), υποδεχόμενο εν συνεχεία στη Θεσσαλονίκη και στο Ιβανώφειο τη Βόρεια Μακεδονία (14/3) και τη Δανία (17/3). Τα εισιτήρια διατίθενται ήδη ηλεκτρονικά και μπορείτε να τα αποκτήσετε με ένα κλικ ΕΔΩ για την πρώτη αναμέτρηση και με ένα κλικ ΕΔΩ για τη δεύτερη αναμέτρηση.

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα από σήμερα (4/3, 13:00) μέσα από την πλατφόρμα της ticketmaster. Κάθε λογαριασμός μπορεί να αγοράσει απεριόριστο αριθμό εισιτηρίων, δηλώνοντας τα στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο και ΑΜΚΑ), ενώ δωρεάν θα είναι η είσοδος για τα παιδιά ηλικίας έως πέντε (5) ετών χωρίς εξασφαλισμένη θέση. Οι φίλαθλοι παρακαλούνται να συμπληρώνουν σωστά τα στοιχεία τους, καθώς θα γίνει αυστηρός έλεγχος ταυτοπροσωπίας. Ενημερώνουμε πως τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται, παρά μόνο σε περίπτωση ακύρωσης του αγώνα.

Πληροφορίες, επίσης, αναφορικά με τα court seats δίνονται μέσω του [email protected].

Για εισιτήρια ΑΜΕΑ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με την Ticketmaster κάνοντας κλικ ΕΔΩ. Για πληροφορίες σχετικά με τα εισιτήρια, η επικοινωνία γίνεται στο [email protected].

Σας περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη, στο πλευρό των κοριτσιών μας! Κλείστε την δική σας θέση ΕΔΩ για το παιχνίδι με τη Βόρεια Μακεδονία και ΕΔΩ για το παιχνίδι με τη Δανία!

