EuroBasket 2025, Ντόρσεϊ για Ντόντσιτς: «Η ταχύτητα και ο τρόπος που χρησιμοποιεί το σώμα του τον κάνουν ξεχωριστό»
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε στην ιστοσελίδα της FIBA ενόψει του EuroBasket 2025 και τοποθετήθηκε για τον Λούκα Ντόντσιτς. Ο ομογενής γκαρντ είχε την δυνατότητα να τον παρακολουθήσει από κοντά, όταν υπέγραψε two-way συμβόλαιο με τους Ντάλας Μάβερικς το καλοκαίρι του 2022 και να διαμορφώσει τη δική του άποψη.
Δήλωσε χαρακτριστικά: «Όταν βρέθηκα στο Ντάλας, είχα την ευκαιρία να τον δω από κοντά. Η ταχύτητα που κινείται και ο τρόπος που χειρίζεται το σώμα του στο παιχνίδι είναι απίστευτοι. Αυτά ήταν τα στοιχεία που μου τράβηξαν περισσότερο την προσοχή και δείχνουν γιατί ξεχωρίζει».
Παράλληλα, τόσο ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, όσο και οι Ματέους Πονίτκα της Πολωνίας και Φουρκάν Κορκμάζ της Τουρκίας αποθέωσαν τον Σλοβένο σταρ για τις ικανότητές του.
