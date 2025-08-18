Ο Σάντι Αλντάμα προπονήθηκε κανονικά με την εθνική ομάδα της Ισπανίας την οποία θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα στο Eurobasket και ανεβάζει στροφές ενόψει της διοργάνωσης.

Το μεγάλο ερωτηματικό για τον Σέρτζιο Σκαριόλο ενόψει του Eurobasket αφορούσε τον παίκτη των Μέμφις Γκρίζλις, ο οποίος αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Σάντι Αλντάμα δεν αγωνίστηκε σε κανένα φιλικό της Ισπανίας, ανεβάζοντας την αγωνία στα ύψη όσον αφορά τη συμμετοχή του στη διοργάνωση.

Όμως, όπως φαίνεται, τέλος καλό, όλα καλά για τον πάουερ φόργουορντ της «La Famiglia» καθώς την Δευτέρα (18/8) προπονήθηκε κανονικά και τέθηκε στην διάθεση του ομοσπονδιακού τεχνικού.

Μάλιστα αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά στο πολύ δυνατό φιλικό με την Γερμανία την ερχόμενη Πέμπτη (21/8) στη Μαδρίτη, κάτι που ισχύει και για τον Ντάριο Μπριθουέλα ο οποίος με τη σειρά του επέστρεψε στις προπονήσεις της ομάδας του μετά την απουσία του από το τελευταίο φιλικό με αντίπαλο την Γαλλία στο Παρίσι.

Άγνωστο παραμένει το «τι μέλλει γενέσθαι» με τον Αμπέρτο Ντίαθ, η συμμετοχή του οποίου στο Eurobasket παραμένει αμφίβολη. Αντίθετα όπως έγινε γνωστό τέθηκε νοκ άουτ ο Αλμπέρτο Αμπάλδε μετά τον τραυματισμό του στην αναμέτρηση με τους «τρικολόρ».

Υπενθυμίζεται ότι ο Σέρτζιο Σκαριόλο κάλεσε άρον-άρον στην προετοιμασία τον νέο παίκτη του Περιστερίου, Άλβαρο Καρντένας, μαζί με τον Λούκας Λανγκαρίτα της Οβιέδο.