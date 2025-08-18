Περιστέρι: Κλήθηκε στην εθνική Ισπανίας ο Καρντένας
Ο Άλβαρο Καρντένας, ο οποίος θα αγωνίζεται στο Περιστέρι ως δανεικός από τη Βαλένθια τη νέα σεζόν, βρίσκεται στην 17άδα της εθνικής Ισπανίας για το EuroBasket 2025.
Ο 23χρονος γκαρντ θα δώσει το «παρών» στην προετοιμασία της «Φούρια Ρόχα» για το EuroBasket 2025, μετά από σχετική ανακοίνωση της ομάδας.
Μαζί με τον άσο του Περιστερίου, κλήθηκε και ο Λούκας Λανγκαρίτα, με τον Σέρτζιο Σκαριόλο να δουλεύει πλέον με 17 παίκτες.
🚨 OFICIAL | @LucasLangarita y @7Alvaroct se incorporan a la concentración de #LaFamilia 🙌#ImperiumNostrum #SomosEquipo— Baloncesto España (@BaloncestoESP) August 18, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.