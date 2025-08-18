Ο νέος παίκτης του Περιστερίου, Άλβαρο Καρντένας, είναι στις κλήσεις της εθνικής Ισπανίας για την προετοιμασία της ομάδας ενόψει EuroBasket 2025.

Ο Άλβαρο Καρντένας, ο οποίος θα αγωνίζεται στο Περιστέρι ως δανεικός από τη Βαλένθια τη νέα σεζόν, βρίσκεται στην 17άδα της εθνικής Ισπανίας για το EuroBasket 2025.

Ο 23χρονος γκαρντ θα δώσει το «παρών» στην προετοιμασία της «Φούρια Ρόχα» για το EuroBasket 2025, μετά από σχετική ανακοίνωση της ομάδας.

Μαζί με τον άσο του Περιστερίου, κλήθηκε και ο Λούκας Λανγκαρίτα, με τον Σέρτζιο Σκαριόλο να δουλεύει πλέον με 17 παίκτες.