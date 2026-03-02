Η Ισπανία του Καρντένας λύγισε την Ουκρανία και έκανε το 4-0 στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027

FIBA World Cup 2027: Η Ισπανία έκανε το 4-0 στα προκριματικά
Η Ισπανία έκανε το 4/4 στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027, μετά το 78-64 επί της Ουκρανίας στο Palacio de los Deportes του Οβιέδο. Η «Ρόχα» έχει ήδη προκριθεί στον δεύτερο γύρο των προκριματικών και διεύρυνε το αήττητο σερί της στα «παράθυρα», έχοντας ως MVP τον Οριόλ Παουλί (8 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ).
Όσον αφορά τον Άλβαρο Καρντένας, ο γκαρντ του Περιστερίου σημείωσε 4 πόντους με 1/6 σουτ εντός πεδιάς (1/3 δίποντα, 0/3 τρίποντα), 2/2 βολές, μοίρασε επτά ασίστ, έκανε ένα μπλοκ και ένα κόψιμο στα 23:08 που έμεινε στο παρκέ. Η ομάδα του Τσους Ματέο σούταρε 17/28 δίποντα (60,7%) και μοίρασε 22 ασίστ για 13 λάθη.
Τα δεκάλεπτα: 16-9, 28-21, 52-43, 78-64.
Group A - Κατάταξη
- * Ισπανία 4-0
- Ουκρανία 2-2
- * Γεωργία 2-2
- Δανία 0/4
* Έχουν ήδη προκριθεί στον δεύτερο γύρο
