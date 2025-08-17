Στο δεύτερο φιλικό των δύο ομάδων αλλά αυτήν την φορά στο Παρίσι, η Γαλλία έκανε το... 2/2 απέναντι στην Ισπανία κερδίζοντας με 78-73.

Μετά το φιλικό της Μπανταλόνα όπου η Γαλλία επικράτησε με 67-75, οι δύο ομάδες συναντήθηκαν εκ νέου, αλλά στην «Accor Arena» του Παρισιού. Το αποτέλεσμα ωστόσο ήταν το ίδιο καθώς οι «τρικολόρ» νίκησαν για δεύτερη σερί φορά την «φούρια ρόχα» με 78-73.

Και μάλιστα έχοντας πραγματοποιήσει ολική επαναφορά, καθώς στο ημίχρονο είχαν βρεθεί πίσω στο σκορ με 16 πόντους διαφορά με δη με 28-44. Όμως χάρη στην εξαιρετική τους άμυνα κατάφεραν να «ροκανίσουν» το σκορ, να δεχθούν μόλις 9 πόντους στην τελευταία περίοδο και να πραγματοποιήσουν το μεγάλο come back έως την τελική τους επικράτηση.

Η ομάδα του Φρεντερίκ Φοτού στηρίχθηκε επίσης και στον επιθετικό της πλουραλισμό, με τους Κουλιμπαλί (10π.), Ζαϊτέ (8π.), Χόαρντ (8π.) να παίρνουν τη σκυτάλη στο δεύτερο μισό του αγώνα από τους Στράζελ (10π.), Μαλεντόν (8π.) Φυσικά η Γαλλία αγωνίστηκε χωρίς τον Βενσάν Πουαριέ, η συμμετοχή του οποίου έγινε εξαιρετικά αμφίβολη για το Eurobasket.

Πολλά τα προβλήματα και για την Ισπανία καθώς εκτός των Αλντάμα και Ντίαθ, αποχώρησε στις αρχές του αγώνα και ο Αμπάλδε. Ο Σιαντιάγκο Γιούστα είχε 18 πόντους και ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του, ενώ ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ πρόσθεσε άλλους 15 πόντους. Στα... ρηχά ο Χουάντσο ο οποίος είχε 4 πόντους στο διάστημα που αγωνίστηκε.

Στο περιθώριο του αγώνα και δη κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας τιμήθηκαν όλοι όσοι έχουν περισσότερες από 200 συμμετοχές με τη φανέλα των «τρικολόρ» και πιο συγκεκριμένα οι Ντιμπουισόν, Κασεμίρ, Ντιό, Φλοράν Πιετρούς, Μπενιό, Σενεγκάλ, Ντε Κολό και Μονκλάρ.

Τα δεκάλεπτα: 12-21, 28-44, 58-64, 78-73.