Ο Αλμπέρτο Αμπάλδε δεν θα ενισχύσει τελικά την εθνική ομάδα της Ισπανίας, αντίπαλο και της Ελλάδας στον όμιλο της Κύπρου, στο ερχόμενο Eurobasket.

Τα προβλήματα δεν έχουν τελειωμό για τον Σέρτζιο Σκαριόλο στην εθνική Ισπανίας!

Στο τελευταίο φιλικό με την Γαλλία, ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Ιβήρων, είδε τον Αλμπέρτο Αμπάλδε να αποχωρεί τραυματίας και όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων δεν είναι σε θέση να ενισχύσει το συγκρότημα της χώρας του στο Eurobasket.

Συγκεκριμένα αντιμετωπίζει πρόβλημα στον προσαγωγό με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ από τη συνέχεια της προετοιμασίας και φυσικά από την διοργάνωση! Όπως ενημέρωσε επίσημα η ομοσπονδία μπάσκετ της Ισπανίας, ο εκτιμώμενος χρόνος απουσίας είναι από 2 έως 3 εβδομάδες και γι’ αυτόν τον λόγο ο παίκτης αποχώρησε από την προετοιμασία προκειμένου να ξεκινήσει το πρόγραμμα αποκατάστασης.

Επίσης αντιμετωπίζουν προβλήματα οι Σάντι Αλντάμα, Ντάριο Μπριθουέλα και Αλμπέρτο Ντίαθ, ενώ από το τελευταίο φιλικό με τους «τρικολόρ» στο Παρίσι αποχώρησε τραυματίας και ο Σεν-Σουπερί.

Η Ισπανία βρίσκεται στον όμιλο της Κύπρου και θα αντιμετωπίσει την εθνική Ελλάδας την τελευταία αγωνιστική.