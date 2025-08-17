Eurobasket 2025, Ισπανία: Οριστικά νοκ άουτ ο Αμπάλδε!
Τα προβλήματα δεν έχουν τελειωμό για τον Σέρτζιο Σκαριόλο στην εθνική Ισπανίας!
Στο τελευταίο φιλικό με την Γαλλία, ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Ιβήρων, είδε τον Αλμπέρτο Αμπάλδε να αποχωρεί τραυματίας και όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων δεν είναι σε θέση να ενισχύσει το συγκρότημα της χώρας του στο Eurobasket.
Συγκεκριμένα αντιμετωπίζει πρόβλημα στον προσαγωγό με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ από τη συνέχεια της προετοιμασίας και φυσικά από την διοργάνωση! Όπως ενημέρωσε επίσημα η ομοσπονδία μπάσκετ της Ισπανίας, ο εκτιμώμενος χρόνος απουσίας είναι από 2 έως 3 εβδομάδες και γι’ αυτόν τον λόγο ο παίκτης αποχώρησε από την προετοιμασία προκειμένου να ξεκινήσει το πρόγραμμα αποκατάστασης.
Επίσης αντιμετωπίζουν προβλήματα οι Σάντι Αλντάμα, Ντάριο Μπριθουέλα και Αλμπέρτο Ντίαθ, ενώ από το τελευταίο φιλικό με τους «τρικολόρ» στο Παρίσι αποχώρησε τραυματίας και ο Σεν-Σουπερί.
Η Ισπανία βρίσκεται στον όμιλο της Κύπρου και θα αντιμετωπίσει την εθνική Ελλάδας την τελευταία αγωνιστική.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.