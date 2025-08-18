Η Ισπανία τιμάει τον σπουδαίο Σέρχιο Γιουλ για την προσφορά του και τις υπηρεσίες του στη φανέλα της «Ρόχα» όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Σέρχιο Γιουλ αποτελεί έναν παίκτη... ζωντανή ιστορία της Ισπανίας. Μέλος της σπουδαίας φουρνιάς των Ισπανών, ο Γιουλ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Ομάδα τον περασμένο Μάιο, μετά από 173 συμμετοχές και επτά μετάλλια.

Έτσι, η Ισπανία θα τιμήσει τον τεράστιο αυτόν παίκτη, πριν το φιλικό με τη Γερμανία την Πέμπτη 21 Αυγούστου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Ρόχα για το EuroBasket 2025. Ο Σέρχιο Γιουλ υπήρξε μέλος των Εθνικών ομάδων από τις μικρές ηλικίες, έχοντας στο παλμαρέ του ένα χρυσό το 2004 στο EuroBasket U18.

Ενώ φυσικά κατέκτησε το EuroBasket τρεις φορές, το 2009, 2011 και 2015, καθώς και το MundoBasket στην Κίνα το 2019. Μετράει ακόμα το ασημένιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012, καθώς και δύο χάλκινα. Ένα στο EuroBasket του 2013 και ένα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016.