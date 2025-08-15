Η Ελλάδα τα... έσπασε απέναντι στο Μαυροβούνιο, αλλά έχει λόγο να ελπίζει πως το ποσοστό της στο τρίποντο θα βελτιωθεί ενόψει EuroBasket 2025.

Το φιλικό της Ελλάδας απέναντι στο Μαυροβούνιο επανέφερε για ακόμα μια φορά στο προσκήνιο τη συζήτηση για το τρίποντο. Η Εθνική μπήκε στο παρκέ της PAOK Sports Arena και σημάδευε μονάχα σίδερο, για 16 συνεχόμενες προσπάθειες, μέχρι να έρθει το πρώτο σουτ του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ από τη γωνία για να ξεκινήσει η καταμέτρηση.

Χωρίς ωστόσο τα πράγματα να γίνουν ακόμα καλύτερα στη συνέχεια. Το φινάλε βρήκε την Ελλάδα να επικρατεί, κάνοντας ένα ντεμαράζ στην τέταρτη περίοδο, αλλά τα τρίποντά της παρέμειναν μετρημένα στην παλάμη του ενός χεριού. Απολογισμός: 5/35 και το φτωχό 14.3% να αποτελεί έναν λόγο ανησυχίας για τη συνέχεια.

Το κυριότερο ερώτημα, βέβαια, έχει να κάνει με το αν υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης είπε κάτι πολύ σωστό, αμέσως μετά το φινάλε. «Με την είσοδο του Γιάννη θα έχουμε καλύτερες προϋποθέσεις στα σουτ στα επόμενα παιχνίδια» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Κάτι που έχει πολύ μεγάλη δόση αλήθειας. Κακά τα ψέματα, ό,τι συμπέρασμα και να βγάλουμε για την Εθνική, στα τέσσερα παιχνίδια που έχει δώσει ως τώρα, δεν μπορεί παρά να είναι πρόωρο, ακόμα και αφελές. Αφού ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η βαρύτητά του στο παιχνίδι, αλλάζει άρδην τα δεδομένα.

Άλλωστε και ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε πως ο Greek Freak θα αγωνιστεί στο Τουρνουά Ακρόπολις, καταφεύγει σε σχήματα τα οποία πολλές φορές είναι αδόκιμα και δε θα υπάρξουν ξανά στα παρκέ του EuroBasket 2025.

Η παρουσία του Αντετοκούνμπο προφανώς και θα δημιουργήσει πολύ περισσότερους χώρους για τους συμπαίκτες του, αφού όπως είναι λογικό, κάθε άμυνα θα είναι προσαρμοσμένη πάνω του, ρισκάροντας το μακρινό σουτ των υπολοίπων. Το ζήτημα, βέβαια, είναι και οι παρτενέρ του Γιάννη να πάρουν αυτά τα σουτ και να ευστοχήσουν!

Τα περιθώρια βελτίωσης στο τρίποντο για την Εθνική

Ξέχωρα από την επιστροφή στη δράση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, η Εθνική έχει λόγους να αισιοδοξεί για μία ακόμα καλύτερη συνέχεια. Αφού ναι μεν δεν είναι και η καλύτερη ομάδα από όσες θα βρεθούν στο EuroBasket, στον τομέα του μακρινού σουτ, αλλά προφανώς και δε βρίσκεται στο άλλο άκρο, να σουτάρει με το πενιχρό 14.3%. Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση.

Άλλωστε, δύσκολα θα επαναληφθεί μία τέτοιου είδους αστοχία από παίκτες που μπορούν να δώσουν λύσεις στην περίμετρο. Ο Κώστας Σλούκας ολοκλήρωσε με 0/10 τρίποντα την αναμέτρηση με το Μαυροβούνιο. Άλλο ένα μηδενικό, στις 5 του προσπάθειες προσέθεσε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Γνωρίζοντας την ικανότητα και των δύο, μπορούμε να μετρήσουμε την βραδιά απέναντι στους Μαυροβούνιου ως κάτι που πάρα πολύ δύσκολα να επαναληφθεί

Εκτός του Γιάννη Αντετοκούνμπο, βέβαια, η Ελλάδα περιμένει μία ακόμα επιστροφή. Αυτήν του Βασίλη Τολιόπουλου, ο οποίος έδωσε αρκετές λύσεις πέρσι το καλοκαίρι στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ακόμα ένας παίκτης που μπορεί να σουτάρει την μπάλα, μάλιστα όχι μόνο σε καταστάσεις σποτ απ, αλλά και μετά από ντρίπλα, είναι υπερχρήσιμος για το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη.

Πώς σουτάρει η Εθνική στα πρώτα τέσσερα φιλικά

Όπως είναι λογικό, τα νούμερα της Εθνικής σε αυτά τα τέσσερα πρώτα ματς δεν είναι τα ιδανικότερα από τη γραμμή του τριπόντου. Οι διεθνείς έχουν περάσει μεγάλα διαστήματα αφλογιστίας, ανάλογα με αυτά στην αναμέτρηση με το Μαυροβούνιο. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί στο ματς απέναντι στους Σέρβους, όταν και η Εθνική ξεκίνησε με τέσσερα τρίποντα, αλλά έκτοτε έχασε τον ρυθμό της και έφτασε να βάλει πάλι συνεχόμενα σουτ στο τέλος για να καμουφλάρει την αστοχία της.

Το συνολικό ποσοστό της Ελλάδας σε αυτά τα ματς είναι 26%, με συνολικά σουτ 30/115. Προφανώς και δεν είναι κάποιο νούμερο το οποίο μπορεί να μας φτάσει μακριά, αλλά όπως είπαμε παραπάνω, δεν είναι και λογικό να βγάλουμε συμπεράσματα μέχρι να πατήσει στο παρκέ ο Γιάννης.

Το κακό για την Εθνική ως τώρα έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα στις catch n’ shoot καταστάσεις. Σε σουτ δηλαδή που, πολλά εξ αυτών, πρέπει να μπουν με ή χωρίς τον Γιάννη. Στα τρία πρώτα φιλικά, αφήνοντας έξω αυτό με το Μαυροβούνιο, η Ελλάδα πήρε 0.87 πόντους ανά κατοχή σε catch n’ shoot καταστάσεις (11.3 πόντους ανά 13 κατοχές) και αυτό αποτελεί ένα νούμερο που χρήζει βελτίωσης.

Σημαντικό για την Ελλάδα είναι να έχει δύο κομβικούς παίκτες της σε ρυθμό. Ο πρώτος είναι ο Ντίνος Μήτογλου, που βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση με την Εθνική. Πρόκειται για έναν tweener που μπορεί να σταθεί δίπλα στον Γιάννη. Για την ακρίβεια είναι υπεραπαραίτητος, αφού ανοίγει το γήπεδο με το μακρινό του σουτ και το ότι σουτάρει καλά είναι πολύ καλός οιωνός. Ο δεύτερος που δεν αντικαθίσταται στο κομμάτι αυτό, φυσικά είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, αφού δεν πρόκειται μόνο για έναν καλό σουτέρ, αλλά και έναν παίκτη που δημιουργεί προσωπική φάση και απλώνει το γήπεδο. Τα πάντα, όμως, θα κριθούν υπό το πρίσμα του Γιάννη.

Τα τρίποντα της Ελλάδας