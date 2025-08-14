Τα επόμενα φιλικά της Εθνικής, συνέχεια με Λετονία

Η Εθνική πέτυχε τη δεύτερη νίκη της στα φιλικά προετοιμασίας, επικρατώντας του Μαυροβουνίου στην PAOK Sports Arena, και πλέον στρέφει την προσοχή της στον αγώνα με τη Λετονία, στο πλαίσιο του τουρνουά «Ακρόπολις» στο ΟΑΚΑ (20-22/8).

Η Εθνική παρατάχθηκε ξανά χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και, παρά το γεγονός ότι τελείωσε τον αγώνα κόντρα στο Μαυροβούνιο με 5/35 τρίποντα, επικράτησε με 69-61 στην PAOK Sports Arena, πετυχαίνοντας τη δεύτερη νίκη της σε τέσσερα φιλικά προετοιμασίας ενόψει του EuroBasket 2025.

Πλέον, η Ελλάδα έχει μπροστά της ακόμη τρεις αγώνες πριν από το πρώτο τζάμπολ στη διοργάνωση απέναντι στην Ιταλία, στη Λεμεσό (28/8, 21:30). Αρχικώς, θα αντιμετωπίσει τη Λετονία στο ΟΑΚΑ (20/8, 20:00), στο πλαίσιο του τουρνουά «Ακρόπολις».