Τα επόμενα φιλικά της Εθνικής, συνέχεια με Λετονία

EuroBasket 2025, Εθνική: Τα επόμενα φιλικά, συνέχεια με Λετονία
Η Εθνική παρατάχθηκε ξανά χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και, παρά το γεγονός ότι τελείωσε τον αγώνα κόντρα στο Μαυροβούνιο με 5/35 τρίποντα, επικράτησε με 69-61 στην PAOK Sports Arena, πετυχαίνοντας τη δεύτερη νίκη της σε τέσσερα φιλικά προετοιμασίας ενόψει του EuroBasket 2025.
Πλέον, η Ελλάδα έχει μπροστά της ακόμη τρεις αγώνες πριν από το πρώτο τζάμπολ στη διοργάνωση απέναντι στην Ιταλία, στη Λεμεσό (28/8, 21:30). Αρχικώς, θα αντιμετωπίσει τη Λετονία στο ΟΑΚΑ (20/8, 20:00), στο πλαίσιο του τουρνουά «Ακρόπολις».
Εθνική: Τα φιλικά στον δρόμο για το EuroBasket 2025
- 6/8 Ελλάδα–Βέλγιο 74-60
- 9/8 Σερβία-Ελλάδα 76-66
- 10/8 Ελλάδα-Ισραήλ 58-75
- 14/8 Ελλάδα – Μαυροβούνιο 69-61
- 20/8 20:00 Ελλάδα – Λετονία (ΟΑΚΑ)
- 22/8 20:00 Ιταλία – Ελλάδα (ΟΑΚΑ)
- 24/8 20:00 Ελλάδα – Γαλλία (ΟΑΚΑ)
