Καλαϊτζάκης: «Με την είσοδο του Γιάννη θα έχουμε καλύτερες προϋποθέσεις στα σουτ»

Ο Βασίλης Σπανούλης ενημέρωσε στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα της Εθνικής με το Μαυροβούνιο ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα συμμετάσχει στο τουρνουά «Ακρόπολις», ενώ ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης τόνισε πως με την παρουσία του Giannis η ελληνική ομάδα θα έχει καλύτερες προϋποθέσεις στα σουτ.

Τα τρίποντα δεν έμπαιναν με τίποτα κόντρα στο Μαυροβούνιο (5/35), ωστόσο η Εθνική έπαιξε επιθετική άμυνα στην τέταρτη περίοδο, βγάζοντας αντίδραση και επικρατώντας με 69-61 στην PAOK Sports Arena.

Πλέον η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στρέφεται στο τουρνουά «Ακρόπολις» (20-22/8), με τον ομοσπονδιακό προπονητή να επιβεβαιώνει την παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ανέφερε, σχολιάζοντας τον αγώνα με το Μαυροβούνιο και την ένταξη του Giannis στην Εθνική: «Σίγουρα δεν ήταν ένα παιχνίδι όπως θα θέλαμε επιθετικά. Ήμασταν αρκετά άστοχοι, παρόλα αυτά καταφέραμε μέσα από την άμυνα να βρούμε κάποια καλάθια στον αιφνιδιασμό. Με την είσοδο του Γιάννη θα έχουμε καλύτερες προϋποθέσεις στα σουτ στα επόμενα παιχνίδια».