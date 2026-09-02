Γουίλιαμς στο Gazzetta: «Ωραίο να βρίσκεσαι δίπλα σε ΛεΜπρόν-Ίρβινγκ, το κερασάκι στην τούρτα στο BCL»

Ο Ντέρικ Γουίλιαμς μίλησε στο Gazzetta για την απόφαση του να έρθει στην ΑΕΚ, για την επιρροή του Σάκοτα και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

H AEK πραγματοποίησε τη media day της την Δευτέρα 1 Σεπτέμβρη και συνεχίζει να προετοιμάζεται για τη νέα απαιτητική σεζόν σε Ελλάδα και BCL.

Ο Ντέρικ Γουίλιαμς αποτελεί μια από τις πιο ηχηρές μεταγραφές, έχοντας στην πλάτη του χρόνια εμπειρίας και στο ΝΒΑ. Ο πρώην συμπαίκτης του ΛεΜπρόν μίλησε στο Gazzetta για τον στόχο της Ένωσης, την υπέροχη Ελλάδα, τα χρόνια του στο ΝΒΑ και τον King James, ενω αποθέωσε τον Ντράγκαν Σάκοτα για τα όσα έχει προσφέρει και την εμπειρία του.

Ένας παίκτης με τεράστια εμπειρία από τα παρκέ της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη που έχει φορέσει τη φανέλα αρκετών ομάδων της Euroleague.

Ο Ντέρικ Γουίλιαμς μίλησε στο Gazzetta και τον Νίκο Καρφή 🦅 pic.twitter.com/ujtfT4na0N September 2, 2026

Για τις πρώτες του εντυπώσεις από την ΑΕΚ: «Έχουμε μια καλή ομάδα παικτών, καλό προπονητικό επιτελείο και fan base. Αυτή τη στιγμή απλώς προετοιμαζόμαστε για μια καλή και μεγάλη σεζόν. Είμαστε ενθουσιασμένοι πως θα είναι μια καλή σεζόν για εμάς. Έχουμε πολλούς καλούς... βετεράνους, νέους παίκτες. Έναν καλό συνδυασμό παικτών

Για τις δύο χαμένες ευκαιρίες της Ένωσης τις τελευταίες σεζόν και το αν είναι αισιόδοξος πως φέτος η ομάδα θα τα καταφέρει στο BCL: «Τις τελευταίες δύο σεζόν είχαμε την πρόκριση σε Final Four και τελικό και τώρα πρέπει να βάλουμε το... κερασάκι στην τούρτα με την κατάκτηση του BCL. Να εξετάσουμε τις δύο τελευταίες σεζόν και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Είναι η προσθήκη διαφορετικών παικτών, είτε οτιδήποτε άλλο για να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο. Είναι η τρίτη σερί σεζόν που η ΑΕΚ προσπαθεί να κερδίσει το BCL. Στόχος μας είναι να φτάσουμε στον τελικό και να κερδίσουμε».

«Όλα είναι υπέροχα στην Ελλάδα, να δίνεις το καλό παράδειγμα»

Για το γεγονός πως επιστρέφει στην Ελλάδα, αφού είχε παίξει και στον Παναθηναϊκό: «Χαίρομαι που επέστρεψα στην Ελλάδα. Είναι ωραία ζωή, όλα στην Ελλάδα είναι υπέροχα. Διαφορετική ομάδα, διαφορετική ατμόσφαιρα και το περιμένω με ανυπομονησία. Θα παίξουμε με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Άρης, πολλές καλές ομάδες που διαθέτουν καλούς παίκτες. Είμαστε ενθουσιασμένοι. Θα είναι μια από τις καλύτερες σεζόν του ελληνικού πρωταθλήματος.

Για την εμπειρία από το ΝΒΑ και αν τον βοηθάει: «Δεν είναι μόνο το ΝΒΑ, είναι η Euroleague, έπαιξε στην Κίνα και την Κορέα. Θα βοηθήσω με την εμπειρία και τις γνώσεις μου, κατά τη διάρκεια της καριέρας μου και τους ανθρώπους που συνεργάζομαι΄. Μοιραζόμαστε τις γνώσεις μας και αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού. Προσπαθείς να δίνεις το καλό παράδειγμα και πολλοί άνθρωποι το εκτιμούν αυτό.

«Ο ΛεΜπρόν, ο Ίρβινγκ, Κέβιν Λοβ και ο Σάκοτα»

Για την συνύπαρξη του με τον ΛεΜπρόν στους Καβς και αν πήρε κάποια συμβουλή: «Απλά συνέχισε να δίνεις τον καλύτερο εαυτό σου. Ήταν ένα σημαντικό κομμάτι της καριέρας μου. Νομίζω ήμουν στην 6η σεζόν μου στο ΝΒΑ. Ήταν ωραίο να βρίσκομαι εκεί. Όχι μόνο με τον ΛεΜπρόν αλλά και στον Ίρβινγγκ, τον Τζέφερσον, τον Φράι, τον Κέβιν Λοβ. Πολλούς παίκτες που δούλεψαν σκληρά και πέτυχαν. Δίπλα σε αυτούς θες να απορροφήσεις οσο το δυνατόν περισσότερες γνώσεις. Και αυτό έκανα εκείνη τη στιγμή. Γίνεται πιο εύκολο το παιχνίδι δίπλα σε τέτοιους παίκτες. Να μπορώ να μεταδώσω τη γνώση μου 10 χρόνια αργότερα».

Για το ποιος θα κέρδιζε σε διαγωνισμό καρφωμάτων μεταξύ Γούιλιαμς και Μπράουν: «Ο Μπράουν το έχει. Είναι τα γενέθλια του, γίνεται 25. Είναι συναρπαστικός παίκτης που έχει πολλά να δείξει. Ανυπομονώ να παίξω μαζί του στο γήπεδο. Κινείται εντυπωσιακά και με ταχύτητα γύρω από το καλαθι. Θα ανταλλάξουμε λόμπες στα ματς και αυτό είναι κάτι που θέλουν και οι οπαδοί».

Για τον Σάκοτα: « Είναι φοβερός, προπονεί πάνω απο 50 χρόνια. Αυτό λέει πολλά και πρέπει να μαθαίνεις από ανρθώπους σαν αυτόν. Που έχουν κερδίσει, έχουν περάσει σκαμπανεβάσματα. Οι δυο τελευταίες σεζόν δεν εξελίχθηκαν όπως όλοι ήθελαν (με τίτλο), αλλά είναι ακόμα εδώ. Δείχνει ενέργεια και θέλει να κατακτήσει τον τίτλο. Μαθαίνεις πολλά από προπονητή που έχει 50 χρόνια εμπειρίας. Τι άλλο να ζητήσεις;».