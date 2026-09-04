Λίγο πριν την αναχώρηση της αποστολής της ΑΕΚ για την Κωνσταντινούπολη οι φυσιοθεραπευτές της ομάδας ενήργησαν άμεσα και έσωσαν μια γυναίκα στο «Ελ. Βενιζέλος» που είχαν χάσει τις αισθήσεις.

Η ΑΕΚ θα πάρει μέρος σε ένα δυνατό τουρνουά στην Κωνσταντινούπολη όπου την Παρασκευή (04/09, 19:00) θα αναμετρηθεί με την Τράμπζονσπορ, ενώ το Σάββατο με μία εκ των Αναντολού Εφές ή Έροκσπορ.

Λίγο πριν από την αναχώρηση της ομάδας για την Τουρκία χρειάστηκε η άμεση επέμβαση των φυσιοθεραπευτών της ομάδας προκειμένου να σώσουν μια γυναίκα στο «Ελ. Βενιζέλος» η οποία είχε χάσει τις αισθήσεις της.

Η σχετική ενημέρωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Στην καθημερινότητα, μακριά και πέρα από αγώνες, αντιλαμβάνεσαι (τελικά), ότι σημαντικότερο στη ζωή είναι η ίδια η ζωή!

Εμείς, oι αθλητές, οι προπονητές, και τα στελέχη της «Βασίλισσας», ανακουφισμένοι πλέον από την εξέλιξη, αισθανόμαστε την ανάγκη να συγχαρούμε δημόσια τους φυσιοθεραπευτές μας, οι οποίοι κινήθηκαν άμεσα και ένας συνάνθρωπός μας ανέκτησε τις αισθήσεις του στο «Ελ. Βενιζέλος», λίγο πριν από την αναχώρησή μας για την Κωνσταντινούπολη. Η παρέμβασή τους - τη στιγμή, που όλος ο κόσμος είχε «παγώσει» κατά τη σπαρακτική έκκληση του συνοδού της για βοήθεια - υπήρξε καταλυτική.

Η αίσθηση του καθήκοντος και η ευσυνειδησία των συναδέλφων μας, παράδειγμα προς μίμηση για όλους.

Υπερήφανοι για εσάς, Αλέξανδρε & Δημήτρη.

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