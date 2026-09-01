Διαβάστε όλα όσα είπε ο Ντράγκαν Σάκοτα στις δηλώσεις του στη Media Day της ΑΕΚ, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε στη media day της ΑΕΚ και αναφέρθηκε για τους στόχους της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.

Μάλιστα ο πολύπειρος τεχνικός, τοποθετήθηκε για τους Έλληνες παίκτες, ενώ τόνισε πως στόχος της ΑΕΚ είναι να συμμετάσχει στο NBA Europe.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντράγκαν Σάκοτα:

«Αυτό που ήταν βασικό ήταν να κρατήσουμε παίκτες από την περσινή σεζόν και το καταφέραμε με επτά παίκτες. Κάθε χρόνο όταν κάνεις μια επιτυχία στόχος είναι οι παίκτες που φεύγουν από εμάς να είναι καλύτεροι παίκτες. Αυτό έγινε και φέτος. Όσο κι αν δεν το θέλουμε, από την άλλη καταλαβαίνουμε ότι ίσως κάναμε καλή δουλειά και κάποιοι φεύγουν σε ομάδες που μπορούν να τους προσφέρουν περισσότερα χρήματα. Έτσι είναι η ζωή που έχουμε επιλέξει.

Εμείς κρατήσαμε κάποιους παίκτες και ταυτόχρονα κοιτάξαμε να έχουμε περισσότερους Έλληνες, που είναι και το πιο δύσκολο πράγμα. Οι καλοί Έλληνες είναι καταδικασμένοι να πάνε σε μεγάλες ομάδες και πολλές φορές να μην παίζουν. Δυστυχώς έτσι είναι προς το παρόν και σίγουρα αυτό θα έχει κάποιες συνέπειες. Εμείς πρέπει να βρούμε τους υπόλοιπους παίκτες και να τους κάνουμε πρωταγωνιστές.

Είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, αλλά είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που έχουμε. Πάντα σκεφτόμαστε να κλείνουμε τα συμβόλαια με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάρκεια, όπως έγινε και με κάποιους από τους παίκτες μας. Συζητάμε και με άλλα παιδιά, ώστε όσο περισσότεροι μπορούν να μείνουν μαζί μας».

Για το συμβόλαιο που υπέγραψε με την ΑΕΚ μέχρι το 2030:

«Αυτό μέχρι το 2030, πρώτα ο Θεός, με υγεία. Υπάρχουν κάποιες οψιόν και, όσο είμαι προπονητής, υπάρχει και συνέχεια στον ρόλο του sport director. Ας ελπίσουμε ότι θα είμαστε όπως θέλουμε. Να είμαστε όλοι μαζί, στην οικογένεια της ΑΕΚ πρώτα απ’ όλα, και να βλέπουμε τις επιτυχίες και να περνάμε τις δυσκολίες όλοι μαζί. Δεν είναι όλα όπως τα βλέπουν κάποιοι στο ελληνικό μπάσκετ. Τα πράγματα αλλάζουν απότομα.

Δεν είναι ότι κάποιος κάνει δύο κινήσεις, παίρνει έναν παίκτη και ξαφνικά δυναμώνει. Από ένα μπάτζετ μπορείς να πας σε ένα μπάτζετ τρεις, τέσσερις ή πέντε φορές μεγαλύτερο, κάτι που σου δίνει το περιθώριο να φτιάξεις πραγματικά καλή ομάδα. Αυτές τις συνθήκες δεν τις είχαμε στο παρελθόν και εμείς προσπαθούμε, όσο πιο άξιοι μπορούμε, να ακολουθήσουμε τις άλλες ομάδες.

Βασικά πάντα σκεφτόμαστε την Ευρώπη. Φέτος, για πρώτη φορά, ξέρουμε ότι του χρόνου υπάρχει αυτό το πρωτάθλημα που λέγεται NBA Europe και ο στόχος μας είναι να κάνουμε την προσπάθειά μας, ώστε να πετύχουμε να είμαστε κι εμείς μέλος αυτής της λίγκας.

Πόσο σημαντικό είναι για την ΑΕΚ να συμμετάσχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ειδικά στη νέα διοργάνωση NBA Europe;

«Τίποτα δεν είναι εύκολο. Ούτε εύκολο ήταν πριν από δύο χρόνια, ίσως ήταν και πιο δύσκολο. Τώρα πλέον γνωρίζουμε τον δρόμο, απλά πρέπει να έχεις και τύχη. Για παράδειγμα, εμείς ξεκινήσαμε εδώ με πολλούς τραυματισμούς. Κάτι που όχι μόνο δεν θέλεις, αλλά ούτε μπορείς να προγραμματίσεις. Αν συμβεί αυτό, πρέπει να έχεις υπομονή και να είσαι τυχερός ώστε να βρεις αλλαγές, είτε προσωρινές είτε μόνιμες, για να πετύχεις κάποιο σχέδιο που είχες στο μυαλό σου πριν από μήνες, όταν τα πράγματα φαίνονταν διαφορετικά.

Υπάρχουν και απρόβλεπτα πράγματα. Ο Φλιώνης τώρα έχει και τρίτο τραυματισμό με τα παράθυρα, κάτι που είναι πολύ λυπηρό. Είναι ένας βασικός παίκτης να τραυματίζεται και δεν ξέρουμε πόσες εβδομάδες θα είναι έξω. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι καλά σε λίγες εβδομάδες».

Για το πόσο δύσκολο είναι να κάνετε την προετοιμασία χωρίς όλους τους παίκτες διαθέσιμους;

«Σίγουρα είναι δύσκολο. Σίγουρα θα ήθελα να είναι διαφορετικά. Και τον Νόλεϊ αναγκαστικά τον αφήσαμε μόλις τελείωσε το πρωτάθλημα εκεί όπου έπαιζε, στις αρχές Αυγούστου.

Όμως θέλουμε να το δούμε και από την άλλη πλευρά. Ίσως είναι καλύτερο να συμβαίνει τώρα παρά μετά. Έχουμε κάποιο χρόνο και μπορεί να έχουμε κάποια αποτελέσματα στα φιλικά παιχνίδια μέχρι να στρώσει η ομάδα, αλλά αυτό δεν μας απασχολεί.

Είτε κερδίζεις είτε χάνεις στα φιλικά παιχνίδια, είναι σχετικό αν είναι καλύτερο ή χειρότερο. Καμιά φορά χάνεις ένα παιχνίδι και καταλαβαίνεις καλύτερα κάποια πράγματα. Οπότε ας ελπίσουμε ότι έχουμε τον χρόνο να αλλάξουμε και να διορθώσουμε ό,τι χρειάζεται».

Για το αν η ΑΕΚ βρίσκεται στην αγορά:

«Προς το παρόν όχι. Η αγορά πρέπει να είναι πάντα ανοιχτή. Λόγω τραυματισμού ή για διάφορους άλλους λόγους, μπορεί να συμβούν πράγματα. Μπορεί κάποιος παίκτης να μην είναι τόσο καλός όσο περιμένεις.

Ξεκινάμε και πιστεύουμε ότι όλα θα είναι καλά. Όμως πολλές φορές, ακόμα και στην πιο επιτυχημένη χρονιά, το 2018, όταν ήρθα, κάναμε αλλαγές που ήταν πετυχημένες. Ο στόχος όχι μόνο επετεύχθη, αλλά πήραμε δύο Κύπελλα, με συνέχεια και το τρίτο την επόμενη χρονιά.

Άρα, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν σε κάθε άθλημα και δεν μας εκπλήσσει τίποτα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε και να σκεφτόμαστε. Πάντα είμαστε στην αγορά, ναι.

Έχουμε το σκάουτινγκ και παρακολουθούμε παίκτες. Ίσως κάποιος παίκτης μας απασχολήσει και του χρόνου, όχι μόνο φέτος. Οπότε πρέπει να είμαστε στην αγορά.

Για το ποιο είναι το κίνητρό του να προσφέρει με αφετηρία το 1973;

«Το 1973; Ναι, καλά είπες. Εντάξει, αυτό πρέπει να αλλάξουμε. Το 1973 είναι η προϊστορία. Αυτό είναι και το κίνητρο. Βλέπεις ένα παιδί τώρα, νέο, και μετά από 20 χρόνια εννοείται ότι τα πράγματα αλλάζουν. Όποιος ξέρει να μαθαίνει, αλλάζει πάρα πολύ. Εγώ πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια αλλάζω, επειδή μαθαίνω».

Για το πώς βλέπει την παραχώρηση του γηπέδου στον Ολυμπιακού;

«Εμένα με ρώτησε κάποιος τι θα γίνει. Δεν με ρώτησε. Αν δεν έχει κάτι να γίνει, τότε τι να σχολιάσω;

Εγώ θυμάμαι ότι, εντάξει, με τον Παναθηναϊκό μοιραζόμασταν το ΟΑΚΑ για χρόνια. Ούτε καν καταλάβαινα ότι ήμασταν εκεί. Άλλη προπόνηση, άλλα παιχνίδια. Καμιά φορά τους βλέπαμε.Τι να κάνω; Κάποια πράγματα είναι στο χέρι μας»..