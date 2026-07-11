H AEK είναι σε επαφές με τον Τζεφ Ντάουτιν και παλεύει για μια σπουδαία κίνηση ενός παίκτη που είχε εντυπωσιάσει στο ματς της Μακάμπι με τον Ολυμπιακό στη Εuroleague.

Η ΑΕΚ δεν σταματά να ψάχνει τρόπους για την ενίσχυση του ρόστερ, ψάχνοντας να ισχυροποιήσει τη θέση της ενόψει της πολύ σημαντικής σεζόν που έρχεται στο BCL, αφού οι δύο φιναλίστ παίρνουν εισιτήριο για το ΝΒΑ Εurope.

Άλλωστε οι άνθρωποι της Ένωσης εδώ και πολλούς μήνες έχουν καταθέσει τον φάκελο για το NBA Europe και κάνουν το καλύτερο δυνατό για να αυξήσουν τις πιθανότητες να πάρουν μία από τις 12 μόνιμες άδειeς για τη συγκεκριμένη διοργάνωση που θα κάνει τζάμπολ τη σεζόν 2027-28.

Η Βασίλισσα θέλει να έχει ένα πολύ δυνατό ρόστερ για τη νέα σεζόν και για αυτό τον λόγο έχει ξεχωρίσει τον Τζεφ Ντάουτιν με τον οποίο βρίσκεται σε επαφές για να τον φέρει στη Sunel Arena εόψει της νέας σεζόν. Ο παίκτης ταιριάζει απόλυτα στα θέλω του Σάκοτα για τις θέσεις των γκαρντ που ψάχνει η ομάδα για να αλλάξει επίπεδο.

Το φοβερό ματς κόντρα στον Ολυμπιακό

Τη σεζόν που πέρασε ο Ντάουτιν αγωνίστηκε στη Εuroleague με τη φανέλα της Μακάμπι και είχε 8,1 πόντους ανά ματς με 2.4 ασίστ και με το εξαιρετικό 40% στο τρίποντο. Ο πρώην NBAer έκανε την κορυφαία του εμφάνιση με τους Ισραηλινούς κόντρα στον Ολυμπιακό.

Στην 5η αγωνιστική της Euroleague λοιπόν μπορεί οι Πειραιώτες να επικράτησαν με 94-95 με τρομερό comeback, αλλά ο Ντάουτιν ήταν απολαυστικός. Τελείωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 6/7 και 27 στην αξιολόγηση, αφού έβλεπε το καλάθι σαν βαρέλι. Έκανε career high στη Εuroleague. Στο ΝΒΑ η καλύτερη επίδοση του είναι 30 πόντοι στην αναμέτρηση των Σίξερς με τους Γουίζαρντς.

Πήρε... φωτιά και κουβάλησε την ομάδα σε μεγάλο διάστημα του ματς, αλλά δεν ήταν αρκετό για να φτάσει τη νίκη. Λίγο έλειψε να πληγώσει τον Ολυμπιακό που στο τέλος βρήκε λύσεις και πήρε ένα σημαντικό διπλό μετά από ματς θρίλερ.