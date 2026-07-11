Η ΑΕΚ έχει ξεχωρίσει τον Τζεφ Ντάουτιν και είναι σε συζητήσεις με τον παίκτη που έπαιξε στη Μακάμπι, θέλοντας να ενισχύσει την περιφέρεια της.

Η ΑΕΚ δεν σταματά να ψάχνει τρόπους για την ενίσχυση του ρόστερ, θέλοντας να παρουσιάσει ένα ποιοτικό σύνολο ενόψει της σεζόν που έρχεται στο BCL και φυσικά έχει στο μυαλό της και το NBA Europe που θα ξεκινήσει τη σεζόν 2027-28 και θέλει να είναι μέρος του. Η Ένωση συνεχίζει να σαρώνει την αγορά και έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Τζεφ Ντάουτιν με τον οποίο βρίσκεται σε επαφές για συνεργασία για τη νέα σεζόν.

Ο παίκτης αγωνίστηκε στη Μακάμπι τη σεζόν που πέρασε και καλύπτει τις θέσεις των γκαρντ. Άλλωστε η Βασίλισσα και ο Ντράγκαν Σάκοτα ψάχνουν εδώ και καιρό έναν combo guard που θα ανεβάσει επίπεδο την περιφέρεια της ομάδας. Πλέον στο «2» έχει τον MVP του BCL, Φρανκ Μπάρτλεϊ και στο «3» έχει συμφωνήσει με τον δεύτερο σκόρερ του γαλλικού πρωταθλήματος, Λάντερς Νόλεϊ.

Τη σεζόν που πέρασε, είχε 8,1 πόντους ανά ματς με 2.4 ασίστ και με το εξαιρετικό 40% στο τρίποντο. Στο πρωτάθλημα του Ισραήλ μέτρησε 9,6 πόντους, 4.3 ασίστ και 2.6 ριμπάουντ με 37% στα τρίποντα.

Η ΑΕΚ έχει... κυκλώσει τον παίκτη, δείχνοντας πως ταιριάζει απόλυτα στα θέλω των ανθρώπων της ομάδας και φυσικά στου Ντράγκαν Σάκοτα.

Στο παρελθόν έχει παίξει σε αρκετές ομάδες του ΝΒΑ όπως οι Γουόριορς, Μπακς, Μάτζικ, Ράπτορς και Σίξερς.