ΑΕΚ - Μπανταλόνα: Επιστροφή Μπιργκάντερ στο Game 3 της SUNEL Arena
Με μια σημαντική λύση στην front line θα αγωνιστεί η Μπανταλόνα στον 3ο προημιτελικό της σειράς με την ΑΕΚ στην SUNEL Arena (15/4, 19:30).
Ο λόγος για τον Σίμον Μπιργκάντερ ο οποίος απουσίασε από τα δύο προηγούμενα παιχνίδια σε Αθήνα και Βαρκελώνη ωστόσο τέθηκε κανονικά, πλέον, στην διάθεση του Ντάνιελ Μιρέτ.
Ο Σουηδός σέντερ προπονήθηκε κανονικά και δήλωσε έτοιμος να ενισχύσει την ομάδα του στην προσπάθεια που θα κάνει για το «break» στην έδρα της ελληνικής ομάδας.
Ο Σίμον Μπιργκάντερ έχει αγωνιστεί σε 11 ματς του φετινού BCL έχοντας κατά μέσο όρο 6.2 πόντους, 3.9 ριμπάουντ, 1.9 ασίστ και 1.3 τάπες ανά 18 λεπτά συμμετοχής και σουτάροντας με 55% στα δίποντα και 75% στις βολές.
Αντίθετα θα μείνει και πάλι εκτός δράσης ο Άντε Τόμιτς, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει ακόμα το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί.
