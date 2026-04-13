Οι άνθρωποι της ΑΕΚ συνεχίζουν να είναι έξαλλοι με τη διαιτησία στο Game 2 και δεν ξεχνούν όσα έγιναν κόντρα στη Μπανταλόνα, αφού υπάρχουν πολλές φάσεις που δείχνουν τα διαφορετικά κριτήρια των διαιτητών.

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη SUNEL Arena την Τετάρτη 15 Απρίλη. Οι αθλητές των δύο ομάδων θα δώσουν τα πάντα για την πρόκριση και δεν θα πρέπει να επαναληφθούν τα φαινόμενα του Game 2, στο οποίο η ΑΕΚ έχει πολλά παράπονα από τη διαιτησία, αλλά και από τη στάση και τη φιλοξενία της Μπανταλόνα.

Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει για την οργή των ανθρώπων της Βασίλισσας τόσο για τα σφυρίγματα που δεν είχαν τα ίδια κριτήρια στις δύο μπασκέτες, αλλά και για τα όλα όσα έγιναν στην Ισπανία, εκεί όπου δεν τηρήθηκε το fair play σε ορισμένα θέματα. Δεν θα πρέπει να παίζει κανείς με τον... ιδρώτα των αθλητών.

Από το ξεκίνημα του παιχνιδιού δεν υπήρξαν ίδια κριτήρια, κάτι που φαίνεται από το πόσο σκληρά παίζουν τον Μπάρτλεί στην πρώτη φάση αλλά και από την αγκωνιά του Χάνγκα στον Λεκαβίτσιους που δεν δίνεται. Μετά από λίγο υπάρχει χτήπημα του Ρούζιτς στον Νάναλι που επίσης δεν σφυρίζεται.

Φάουλ πάνω στον Φίζελ σε διαφορετικές φάσεις που δεν δίνονται, ενώ και μια καθαρή τάπα του Φίζελ στο ξεκίνημα του 4ου δεκαλέπτου που σφυρίζεται φάουλ.

Υπάρχει και ο τρόπος με τον οποίο οι παίκτες της Μπανταλόνα αγκάλιαζαν τον Νάναλι για αρκετή ώρα σε πολλές φάσεις για να μην ξεμαρκαριστεί, ωστόσο οι παραβάσεις δεν τιμωρήθηκαν.

Η Μπανταλόνα έπαιξε σκληρά τους Μπάρτλεϊ, Γκρέι και Νάναλι και με την ανοχή των διαιτητών κατάφερε να βγάλει άμυνες, ενώ στην άλλη πλευρά του παρκέ οι παίκτες της ΑΕΚ χρεωνόντουσαν με φάουλ για πιο light επαφές, με αποκορύφωμα τα γρήγορα τρία φάουλ του Γκρέι, ο οποίος στο τέλος αποβλήθηκε με 5 φάουλ. ίδιες φάσεις στις δύο μεριές του παρκέ, αλλά ο Γκρέι πάντα χρεωνόταν με φάουλ σε αντίθεση με τους αντιπάλους του.

Φάουλ του Ρούζιτς και τον Χάκανσον πάνω στον Χαραλαμπόπουλο που δεν δόθηκαν. Η τεχνική στον Σάκοτα προήλθε μετά από διαμαρτυρίες για φάουλ των Ρούμπιο και Χάνγκα πάνω στον Λεκαβίτσιους που δεν σφυρίχθηκε. Φυσικά και ένα φάουλ που χρεώθηκε ο Μπράουν, ο οποίος δεν κατάλαβε ποτέ τι σφυρίχτηκε, με τους διαιτητές να τον βγάζουν εκτός εαυτού.