O Nτράγκαν Σάκοτα θα βρίσκεται στον πάγκο της ΑΕΚ για τον... τελικό κόντρα στη Μπανταλόνα την Τετάρτη παρόλο που ταλαιπωρήθηκε από ιώση. Δεν λυγίζει ο Σάλε.

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της το ματς της σεζόν την Τετάρτη 15 Απρίλη (19:30), αφού υποδέχεται τη Μπανταλόνα στη SUNEL Arena και ο νικητής του ματς θα πάρει την πρόκριση για το Final Four του BCL. Η Οriginal θα είναι δίπλα στην ομάδα στην προπόνηση της Τρίτης, θέλοντας να εμψυχώσει τους παίκτες λίγες ώρες πριν τη μεγάλη μάχη.

Τα απρόοπτα δεν έλειψαν στο στρατόπεδο της Βασίλισσας τις τελευταίες μέρες. Ο Ντράγκαν Σάκοτα ταλαιπωρήθηκε από μια ίωση το Σαββατοκύριακο που πέρασε, ενώ ανήμερα Πάσχα ήταν στο νοσοκομείο.

Όμως ο Σάλε δεν λυγίζει, ξέρει πολύ καλά να μάχεται και έτσι θα είναι κανονικά στον πάγκο της ομάδας για τον... τελικό της Τετάρτης. Σιγά μην το έχανε.

Ο Διευθυντής Επικοινωνίας της ΚΑΕ ΑΕΚ, Γιώργος Νικολάου έγραψε:

Τρομάξαμε -ομολογούμε- μέσα στο Άγιο Σαββατοκύριακο, και ειδικά ενώ βρισκόταν ανήμερα Πάσχα στο νοσοκομείο, αλλά (αυτός) σιγά μη φοβηθεί, σιγά μη κλάψει!

Τον πλήγωσε βαρέως μία ίωση, αλλά σιγά μη τον λύγιζε και άφηνε τη «Βασίλισσα» μόνη της, παραμονές ενός εκ των κρισιμοτέρων αγώνων της ιστορίας της και ανήμερα των 102ων γενεθλίων της Α.Ε.Κ.

Ακούσαμε τη βραχνή φωνή του κοντά στο μεσημέρι, μέσα από την Αίθουσα Τύπου «Φαίδων Κωνσταντουδάκης» της SUNEL Arena (και ενώ οι συνεργάτες του είχαν από το πρωί κηρύξει… αυτο-επιστράτευση, ήτοι ενορχηστρώσει και σωστά έπραξαν, το «plan B» ) και δεν πιστεύαμε στ’ αυτιά μας…

Η Αιώνια Νιότη του…

Αυτόνομη υπερδύναμη που τον χαρακτηρίζει και που μεταξύ άλλων τον αναζωογονεί, αλλά αναζωογονεί και εμάς, και μας «τσιτώνει», και μας ενθαρρύνει, και ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ! Και μας δείχνει μια ζωή το ΔΡΟΜΟ!

Άλλωστε, αντέχει στα ανομολόγητα πιο δύσκολα - που κρατιόμαστε να μην αποκαλύψουμε επειδή δεν θέλει- τους τελευταίους μήνες. Σε μία ίωση θα… κολλήσει;

Παρών και στην προπόνηση.

Με τους παίκτες του ν’ αντλούν δύναμη μόνο και μόνο από τη θωριά του. Και να χαίρονται που τον είδαν. Και να ξεχνάνε να… πονάνε. Και να «δηλώνουν» ετοιμοπόλεμοι. Ο «μετρ» της Υπερβατικής Ψυχολογίας Kόουτς Ντράγκαν ΣΑΚΟΤΑ είχε κάνει πάλι το θαύμα του. Και θα ηγηθεί (πρώτα ο Θεός) της τεταρτιάτικης προσπάθειας. Κόντρα σε όλα.

ΥΓ: Μόνο, που πρέπει όλοι μας να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας στον αγώνα. Η παρουσία και η φωνή μας θα φτάνουν και θα περισσεύουν για να πετύχουμε το αυτονόητο.