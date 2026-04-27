O Αλμπέρτο Ντιάθ υπέστη κάταγμα σε δάχτυλο στο αριστερό χέρι και είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ στον ημιτελικό του BCL (7 Mάη).

Δυσάρεστα μαντάτα για τους Ανδαλουσιάνους λίγες μέρες πριν τον ημιτελικό του BCL κόντρα στην ΑΕΚ. Ο πολύπειρος διεθνής περιφερειακός Αλμπέρτο Ντίαθ υπέστη κάταγμα σε δάχτυλο του αριστερού χεριού του στο ματς κόντρα στη Γέιδα και η Μάλαγα είναι σε αναμμένα κάρβουνα.

Η συμμετοχή του για το ματς με την Ένωση στις 7 Μάη παραμένει αμφίβολη. Ο Ντιάθ έχει πανηγυρίσει με τη Μάλαγα τα δύο τελευταία BCL, το 2024 και το 2024, αποτελώντας έναν εκ των κορυφαίων αμυντικών στη διοργάνωση.

Θα γίνουν νέες εξετάσεις για να φανεί ξανά η κατάσταση του και το κατά πόσο θα μπορέσει να είναι έτοιμος για το Final Four του BCL που φέτος θα διεξαχθεί στη Μπανταλόνα. Ο Ντίαθ είναι από το 2012 στην Ουνιχάκα με μικρά περάσματα από Μπιλμπάο και Φουενλαμπράδα.

Aπό την πλευρά της η ΑΕΚ την Δευτέρα 27 Απρίλη έκανε την πρώτη προπόνηση για την προετοιμασία της ενόψει Final Four, με τον Τζέιμς Νάναλι να ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης. Δεν αγωνίστηκε (διάστρεμμα στην αριστερή ποδοκνημική) στην αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό.