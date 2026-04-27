Αποθέωση ΑΕΚ για τον κορυφαίο σκόρερ Μπάρτλεϊ: «Top gun»
Ο Φρανκ Μπάρτλει κάνει εξαιρετική σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη, όντας ο ηγέτης της ΑΕΚ μαζί με τον Ραϊκουάν Γκρέι. Ο περιφερειακός της Ένωσης είναι το φαβορί για το βραβείο του MVP του BCL, ενώ αναδείχθηκε και κορυφαίος σκόρερ για τη Stoiximan GBL.
O Μπάρτλεϊ τελειωσε τη regular season στο ελληνικό πρωτάθλημα έχοντας 396 πόντους και άφησε πίσω τους όλους τους παίκτες της Stoiximan GBL.
Μάλιστα η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ τον αποθέωσε με ανάρτηση της, γράφοντας top gun, αφού ο σούπερ Φρανκ δεν σταματά να... εκτελεί τους αντιπάλους του. Εξαιρετική προσθήκη για την ΑΕΚ το καλοκαίρι που έφυγε, ενώ έχει συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν.
Top gun @thefrankyb_24 🔥💪🏾#AEKBC #StoiximanGBL #Bartley pic.twitter.com/wBUM0zoPxY— AEK BC (@aekbcgr) April 27, 2026
