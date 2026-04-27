Η ΑΕΚ έκανε τη πρώτη της προπόνηση για την προετοιμασία της ενόψει FInal Four.

Το ματς κόντρα στον Ολυμπιακό αποτελεί παρελθόν για την ΑΕΚ, η οποία στρέφει πλέον στο βλέμμα της στην μεγάλη πρόκληση του Final Four του BCL στη Μπανταλόνα.

Η Ένωση θα κοντραριστεί στις 7 Μάη με τη Μάλαγα στον ημιτελικό και πριν από λίγο ολοκλήρωσε την πρώτη της προπόνηση στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τους αγώνες του Final Four. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα ψάχνει το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της.

Πρόγραμμα αποκατάστασης ακολουθεί ο τραυματίας Τζέιμς Νάναλι, ο οποίος δεν αγωνίστηκε (διάστρεμμα στην αριστερή ποδοκνημική) στην αναμέτρηση κόντρα στους Πειραιώτες. Οι άνθρωποι της Βασίλισσας και το ιατρικό επιτελείο έχουν στρέψει την προσοχή τους πάνω του για να είναι έτοιμος ενόψει της μάχης με τους Ανδαλουσιάνους.