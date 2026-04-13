Ο Ραϊκουάν Γκρέι χρεώθηκε με πέντε φάουλ κόντρα στη Μπανταλόνα και αποβλήθηκε, με τους ανθρώπους της Ένωσης να είναι στα... κάγκελα για τον τρόπο που οι διαιτητές διαχειρίστηκαν τον παίκτη.

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη SUNEL Arena, σε λίγες μέρες, αφού την Τετάρτη 15 Απρίλη η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τη Μπανταλόνα στο καθοριστικό Game 3 που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης.

Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει για την οργή των ανθρώπων της Βασίλισσας τόσο για τα σφυρίγματα που δεν είχαν τα ίδια κριτήρια στις δύο μπασκέτες, αλλά και για τα όλα όσα έγιναν στην Ισπανία, εκεί όπου δεν τηρήθηκε το fair play σε ορισμένα θέματα.

Υπήρξαν αρκετές φάσεις που τα κριτήρια στα σφυρίγματα των διαιτητών ήταν διαφορετικά, ενώ οι άνθρωποι της ΑΕΚ δεν μπορούν να καταλάβουν πως αποβλήθηκε ο Γκρέι με πέντε φάουλ, αφού τα περισσότερα ήταν πολύ soft επαφές.

Ο Γκρέι φορτώθηκε με τρία φάουλ από νωρίς, ενώ βρήκε εκτός με πέμπτο φάουλ κατά τη διάρκεια του 3ου δεκαλέπτου. Η Βασίλισσα βράζει για τη διαιτησία αλλά και για τον τρόπο που οι διαιτητές διαχειρίστηκε τον κορυφαίο all around παίκτη της σε αυτό το κρίσιμο ματς μέσα στη Μπανταλόνα.

Τα τρία πρώτα είναι πολύ soft επαφές που δόθηκαν φάουλ, αν κρίνουμε και για τα πιο σκληρά μαρκαρίσματα των παικτών της Μπανταλόνα που δεν τιμωρήθηκαν. Και σίγουρα ο τρόπος που έπαιξαν τον Γκρέι θα μπορούσε να χρεώσει με παραπάνω φάουλ τους παίκτες των Ισπανών.

Ο Γκρέι έφυγε με 5ο φάουλ για επιθετικό που χρεώθηκε στην προσπάθεια του να ποστάρει, σε ακόμα μια φάση που οι άνθρωποι της Ένωσης βρήκαν από τα... ρούχα τους για το σφύριγμα.