ΚΑΕ ΑΕΚ: Αποχαιρέτησε τον Μάριο Οικονόμου
Με ανάρτησή της στα social media η ΚΑΕ ΑΕΚ αποχαιρέτησε τον Μάριο Οικόνομου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών.
Θλίψη έχει σκορπιστεί στον ελληνικό αθλητισμό με τη δυσάρεστη είδηση του χαμού του Μάριου Οικονόμου.
Ο 33χρονος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 33 ετών μετά από σοβαρό τροχαίο με μηχανή στα Ιωάννινα που συνέβη το Σάββατο 23 Μαΐου. Η οικογένεια της ΚΑΕ ΑΕΚ αποχαιρέτησε τον πρώην ποδοσφαιριστή της Ένωσης με ανάρτησή της.
Η ανάρτηση της ΚΑΕ ΑΕΚ
«Τραγωδία... Η ψυχή του ας βρει γαλήνη στο φως.
Καλό Ταξίδι, Μάριε».
@Photo credits: eurokinissi
