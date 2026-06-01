Με ανάρτησή της στα social media η ΚΑΕ ΑΕΚ αποχαιρέτησε τον Μάριο Οικόνομου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών.

Ο 33χρονος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 33 ετών μετά από σοβαρό τροχαίο με μηχανή στα Ιωάννινα που συνέβη το Σάββατο 23 Μαΐου. Η οικογένεια της ΚΑΕ ΑΕΚ αποχαιρέτησε τον πρώην ποδοσφαιριστή της Ένωσης με ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Τραγωδία... Η ψυχή του ας βρει γαλήνη στο φως.

Καλό Ταξίδι, Μάριε».