Ο Νίκος Καρφής γράφει για την ήττα της ΑΕΚ από τη Μπανταλόνα και physical game, το ματς της σεζόν που έρχεται στη SUNEL Arena και την νοοτροπία που θα πρέπει να έχει η Ένωση στο Game 3.

Θα μιλάγαμε για ένα θαύμα αν η ΑΕΚ σκούπιζε την Μπανταλόνα. Ήταν πολύ δύσκολο να πάει στην Ισπανία και να κάνει break τελειώνοντας τη σειρά.

H AEK είδε τον Γκρέι να φεύγει με πέντε φάουλ, τον Σάκοτα να αποβάλλεται με δύο τεχνικές και τους Κατσίβελη και Χαραλαμπόπουλο να μην μπορούν να ολοκληρώσουν το ματς. Όλα στραβά.

Κατά πολλούς η Μπανταλόνα είναι το φαβορί για το BCL, αφού το διοργανώνει κιόλας. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως η διαφορά των δύο ομάδων είναι αυτοί οι 22 πόντοι με τους οποίους ηττήθηκε η ομάδα του Σάκοτα. Η Βασίλισσα είναι μια εξαιρετική ομάδα που εντυπωσιάζει στο BCL φέτος και διεκδικεί πρόκριση σε άλλο ένα Final Four.

Οι Ισπανοί έχουν σχεδόν τριπλάσιο μπάτζετ από την Ένωση, όμως το Game 3 θα γίνει στη SUNEL Arena και αυτό το κέρδισε η ΑΕΚ με την παρουσία της στη διοργάνωση. Πάμε για μάχη, για πόλεμο στο Game 3 και περιμένω sold out. Το αξίζουν οι παίκτες και ο Σάκοτα.

Πρέπει να παίξει πολύ πιο physical, πρέπει να τη... δείρει

Η Μπανταλόνα έβαλε ζόρισα στην ΑΕΚ από το ξεκίνημα του Game 2. Έπαιξε πολύ επιθετική άμυνα, αρκετές φορές στα όρια του φάουλ και ρίσκαρε πολύ αφού αρκετά σφυρίγματα δεν τα πήρε η ΑΕΚ. Πήγαν προς τους γηπεδούχους. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν ήταν δίκαιη η επικράτησε της Μπανταλόνα.

Οι Ισπανοί ήταν physical, έσπρωξαν και έδειραν την ΑΕΚ, έβαλαν τα χέρια του με μανία στην μπάλα και χάλασαν το μυαλό των παικτών της ΑΕΚ. Κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να κάνει η Ένωση σεδ μια SUNEL Arena που θα βράζει όπως έγινε και πέρυσι με τη Ναντέρ στο Game 3.

Η έδρα μπορεί να παίξει ρόλο, ωστόσο η Ένωση θα πρέπει να παρουσιαστεί έτοιμη για μάχη. Πρέπει να βγάλει από τα... νερά του τον Ρούμπιο να τον παίξει physical, να τον κουράσει και να τον φθείρει.

Και όχι μόνο τον Ρούμπιο. Όσο μπασκετικό ξύλο έφαγε η ΑΕΚ στο Game 2, άλλο τόσο και παραπάνω πρέπει να ρίξει στο Game 3. Tον Πάρκερ, τον Χάνγκα, τον Χαντ. Για να αποκλείσεις τη Μπανταλόνα πρέπει να την... δείρεις. Δεν πρέπει να είναι soft η ΑΕΚ σε καμία φάση. Πρέπει να ματώσουν όλοι για την πρόκριση για να μην πάει χαμένη η προσπάθεια μέχρι τώρα.

Επιθετικά ριμπάουντ και transition

Η Μπανταλόνα έπαιξε για δεύτερο σερί ματς χωρίς τους δύο σέντερ της. Τον Τόμιτς και τον Μπιργκάντερ. Το ίδιο θα γίνει και στο Game 3. Η ΑΕΚ πρέπει να προσέξει τα επιθετικά ριμπάουντ που την πληγώνουν πολύ. Οι Ισπανοί έχουν έφεση στο επιθετικό ριμπάουντ και ανανεώνουν πολλές επιθέσεις.

Στο πρώτο ματς έλεγξαν το πρώτο ημίχρονο με τα επιθετικά ριμπάουντ που πήραν και τις δεύτερες επιθέσεις. Η ΑΕΚ χρειάστηκε μια σπουδαία ανατροπή για να πάρει το ματς. Και στο Game 2 κατέβασαν 13 επιθετικά ριμπάουντ.

Η ΑΕΚ πρέπει να είναι προσηλωμένη, να κάνει box out και να μειώσει τα επιθετικά ριμπάουντ των Ισπανών. Το ίδιο πρέπει να συμβεί με το transition. Η Μπανταλόνα λατρεύει να τρέχει και να βρίσκει πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. Η ΑΕΚ πρέπει να μειώσει τα λάθη που κάνει και να σταματήσει επιθέσεις με φάουλ όποτε της δίνεται η δυνατότητα.

Και από την πλευρά της χρειάζεται να νιώσει άνετα και να πάρει πόντους από το transition. Ο Σάκοτα έχει φτιάξει μια ομάδα που ξέρει να τρέχει στον αιφνιδιασμό και να βγάζει όμορφες συνεργασίες. Πρέπει να βρει... μπόσικους τους Ισπανούς και να εκμεταλλευτεί την κάθε ευκαιρία.

Το... ηφαίστειο της SUNEL Arena

Το ματς της Τετάρτης 15ης Απρίλη είναι το σημαντικότερο της σεζόν για την ΑΕΚ. Τελικός. Πρέπει να τον πάρει. Τα είσιτηρια για την αναμέτρηση έχουν ήδη κυκλοφορησει. Δεν πρέπει να πέφτει καρφίτσα. Δεν μπορώ να σκεφτώ πως δεν θα γινει sold out άμεσα. Ο κόσμος πρέπει να γεμίσει ασφυκτικά τη SUNEL Arena και να κάνει τη ζωή... κόλαση στους Ισπανούς πάντα σε αθλητικά πλαίσια. Μόνο με φωνή.

Μια γεμάτη SUNEL Arena μπορεί να γείρει τη πλάστιγγα υπέρ της Ένωσης στα κρίσιμα. Γιατί πιστεύω πως την Τετάρτη θα δούμε θρίλερ όπως στο Game 1. Οι παίκτες πρέπει να χρησιμοποιήσουν σαν καύσιμο τη δύναμη που θα πάρουν από τον κόσμο.

Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ έκλεψαν την παράσταση πέρυσι στη σειρά με τη Ναντέρ και στο Final Four. Να δημιουργήσουν ακόμα πιο εντυπωσιακή ατμόσφαιρα την Τετάρτη για να δώσουν όλοι μαζί την μάχη.

Το ματς θα είναι... πόλεμος και η ΑΕΚ αξίζει να πάει σε άλλο ένα Final Four. Το ίδιο ισχύει για τη Μπανταλόνα. Κατά την άποψη μου αυτό το ζευγάρι θα μπορούσαμε να το δούμε στον τελικό. Θα είναι δύσκολο να αποκλείσεις την ομάδα που διοργανώνει το Final Four. Αλλά η ΑΕΚ είναι μαθημένη σε υπερβάσεις.

ΥΓ: Θέλω να πιστεύω πως τα κριτήρια με τα οποία θα σφυρίζουν οι διαιτητές θα είναι ίδια και για τις δύο ομάδες.

ΥΓ 1: Κομβικό να πάνε όλα καλά με τους Χαραλαμπόπουλο και Κατσίβελη που στάθηκαν άτυχοι και να τους έχει ο Σάκοτα στο Game 3

YΓ 2: Για να αποκλείσει η ΑΕΚ τη Μπανταλόνα χρειάζεται ένα μεγάλο ματς από Μπάρτλεϊ, Γκρέι και Νάναλί. Και βοήθειες από τους υπόλοιπους. Αλλά αυτοί οι τρεις πρέπει να βγουν για άλλη μια φορά μπροστά.