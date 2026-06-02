Η ΑΕΚ είπε αντίο στη σεζόν που τελείωσε στο αποχαιρετιστήριο δείπνο για παίκτες, προπονητές, στελέχη και προσωπικό της ομάδας.

Η σεζόν τελείωσε για την ΑΕΚ που έφτασε μέχρι τον τελικό του BCL και στα ημιτελικά της Stoiximan GBL, ενώ ετοιμάζεται και για την πολυετή παραχώρηση της SUNEL Arena σε εκείνη για τα επόμενα 49 χρόνια σε ένα πολύ χαρμόσυνο μαντάτο.

Η Ένωση την Δευτέρα 1 Ιούνη παρέθεσε το αποχαιρετιστήριο δείπνο στους αθλητές, προπονητές, στελέχη και το προσωπικό της, προεξάρχοντος του Προέδρου της ΑΕΚ BC, Bαγγέλη Αγγελόπουλου.

Παρών ήταν και ο CEO της SUNEL Group, Κωνσταντίνος Ζυγούρας.

Η ΑΕΚ BC ευχαριστεί τον Όμιλο «Καστελόριζο», για τη φιλοξενία.