Η ΑΕΚ ενημέρωσε τον κόσμο της ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το καθοριστικό Game 3 κόντρα στη Μπανταλόνα την Τετάρτη 15 Απρίλη.

Η Μπανταλόνα επικράτησε της ΑΕΚ με 88-66 σε ματς που αποβλήθηκε ο Σάκοτα και έστειλε τη σειρά σε Game 3 που θα γίνει στη SUNEL Arena την Τετάρτη 15 Απρίλη και θα κρίνει την πρόκριση.

Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ ενημέρωσε τον κόσμο της πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το μεγάλο ματς κόντρα στους Ισπανούς. Φυσικά στόχος είναι να γίνει sold out για να μετατραπεί σε καμίνι το γήπεδο και να σπρώξει ο κόσμος τους παίκτες του Σάκοτα στη νίκη, όπως είχε γίνει και πέρυσι στο Game 3 με Ναντέρ.

Αναλυτικά

η πιο μεγάλη στιγμή της χρονιάς στην Ευρώπη έφτασε.

Ενημερώνουμε, ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για την 3η αναμέτρηση της «Βασίλισσας» με αντίπαλο τη Μπανταλόνα (Asisa Joventut).

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena, την Τετάρτη 15 Απριλίου, στις 19:30. Πρόκειται για το τελευταίο ματς της σειράς των playoffs του BCL, το σκορ είναι στο «1-1» νίκες και πλέον θα κριθεί η πρόκριση στο F4.

Εκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Από 15 ευρώ.

