ΑΕΚ: Τα εισιτήρια για τον... τελικό με Μπανταλόνα με στόχο το sold out
Η Μπανταλόνα επικράτησε της ΑΕΚ με 88-66 σε ματς που αποβλήθηκε ο Σάκοτα και έστειλε τη σειρά σε Game 3 που θα γίνει στη SUNEL Arena την Τετάρτη 15 Απρίλη και θα κρίνει την πρόκριση.
Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ ενημέρωσε τον κόσμο της πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το μεγάλο ματς κόντρα στους Ισπανούς. Φυσικά στόχος είναι να γίνει sold out για να μετατραπεί σε καμίνι το γήπεδο και να σπρώξει ο κόσμος τους παίκτες του Σάκοτα στη νίκη, όπως είχε γίνει και πέρυσι στο Game 3 με Ναντέρ.
Αναλυτικά
Φίλες και φίλοι της ΑΕΚ,
η πιο μεγάλη στιγμή της χρονιάς στην Ευρώπη έφτασε.
Ενημερώνουμε, ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για την 3η αναμέτρηση της «Βασίλισσας» με αντίπαλο τη Μπανταλόνα (Asisa Joventut).
Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena, την Τετάρτη 15 Απριλίου, στις 19:30. Πρόκειται για το τελευταίο ματς της σειράς των playoffs του BCL, το σκορ είναι στο «1-1» νίκες και πλέον θα κριθεί η πρόκριση στο F4.
Η «Βασίλισσα» σάς θέλει δίπλα της.
Εκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.
– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Από 15 ευρώ.
Για τη διαδικτυακή αγορά Εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.