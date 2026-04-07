Κατσίβελης και Χαραλαμπόπουλος... λαβώθηκαν κόντρα στη Μπανταλόνα και θα υποβληθούν σε εξετάσεις με την επιστροφή της ΑΕΚ στην Αθήνα.

Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 88-66 μέσα στη Μπανταλόνα και πλέον τα πάντα θα κριθούν στο Game 3 στη SUNEL Arena στις 15 Απρίλη.

Ο Δημήτρης Κατσίβελης τραυματίστηκε και αποχώρησε από το ματς κατά τη διάρκεια του δεύτερου δεκαλέπτου με ενοχλήσεις στο γόνατο. Δεν επέστρεψε ξανά στο ματς και το είδε από τον πάγκο.

Πρόβλημα και για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο που ένιωσε ενοχλήσεις στο αριστερό γαστροκνήμιο μυ. Και οι δύο θα υποβληθούν σε εξετάσεις με την επιστροφή της αποστολής της Ένωσης στην Αθήνα για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΑΕΚ

Αμφότεροι θα υποβληθούν εσπευσμένα με την επιστροφή της αποστολής της ΑΕΚ στην Αθήνα, τη Μεγάλη Τετάρτη (08/04) σε πλήρη ιατρικό έλεγχο για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.