Μπανταλόνα - ΑΕΚ 88-66: Την... κλείδωσε και η πρόκριση θα κριθεί στη SUNEL Arena

Νίκος Καρφής

Η Μπανταλόνα ήταν ανώτερη κι επικράτησε της ΑΕΚ με 88-66, στέλνοντας τη σειρά σε καθοριστικό Game 3 που θα γίνει στη SUNEL Arena τις 15 Απρίλη και θα κρίνει την πρόκριση.

Δεν ήταν αυτή που έπρεπε η ΑΕΚ στην Ισπανία. Η Μπανταλόνα κυριάρχησε επί της Ένωσης, επικράτησε εύκολα με 88-66 και η πρόκριση θα κριθεί στο Game 3 που θα γίνει στη SUNEL Arena την επόμενη Τετάρτη 15 Απρίλη (19:30).

Για τους γηπεδούχους ο Ρούμπιο είχε 13 πόντους με 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Από την πλευρά της ομάδας του Σάκοτα ο Μπάρτλεϊ είχε 13 και ο Νάναλι μέτρησε 12 πόντους. Στους 10 πόντους με 7 ριμπάουντ ο Μπράουν . Ο Σάλε αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές περίπου στα μέσα της τρίτης περιόδου για διαμαρτυρίες μετά από κάποια τραβηγμένα σφυρίγματα των διαιτητών. Είχε παράπονα για αρκετές φάσεις.

Κατσίβελης και Χαραλαμπόπουλος στάθηκαν, άτυχοι και δεν ολοκλήρωσαν το ματς λόγω τραυματισμού. Θα γίνουν εξετάσεις στην Αθήνα για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Σε άλλο ένα εκτός έδρας ματς φέτος, ο κόσμος της Ένωσης ήταν δίπλα στην ομάδα προσπαθώντας να ενισχύσει την προσπάθεια των παικτών του Σάκοτα. Πλέον η πρόκριση θα κριθεί την Τετάρτη 15 Απρίλη στη SUNEL Arena, εκεί όπου αναμένεται να γίνει και sold out.

 

Μπανταλόνα - ΑΕΚ: Το ματς

Με δύο όμορφα καλάθια του Φίζελ και του Γκρέι η ΑΕΚ έκανε το 3-4 στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Γκρέι χρεώθηκε από νωρίς με δύο φάουλ, με τον Χαντ να γράφει το 10-6 στα μέσα της πρώτης περιόδου. Ο Πάρκερ έκλεψε και κάρφωσε για το 12-8 της Μπανταλόνα, με το ματς να είναι run n' gun στο ξεκίνημα του. Οι Ισπανοί με επιθετική άμυνα έκαναν αρκετά κλεψίματα στο πρώτο δεκάλεπτο και προηγήθηκαν με 21-13 στο 8'

Η Μπανταλόνα ανέβασε την αποδοση της στο δεύτερο δεκάλεπτο και με ένα γκολ φάουλ του Ρούζιτς έγινε το 39-19 στα μέσα της δεύτερης περιόδου. Η ΑΕΚ δεν μπορούσε να βρει την ηρεμία της και οι Ισπανοί με τον Κράαγκ εκτόξευσαν τη διαφορά στους 25 για το 44-19. Ο Άλεν κάρφωσε εντυπωσιακά για το 53-27 στο 18" σε ένα κάκιστο πρώτο ημίχρονο για τη Βασίλισσα μέσα στην Ισπανία.

Ο Ρούμπιο με φοβερό γκολ φάουλ έκανε το 58-34 στο 23', με τον Σάκοτα να επαναφέρει στο ματς τον Φίζελ μετά από ώρα. Ο Γκρέι έφυγε με πέντε φάουλ από το ματς σε ακόμα ένα κακό μαντάτο για την ΑΕΚ στο ματς, ενώ λίγο αργότερα ο Σάκοτα αποβλήθηκε με 2η τεχνική ποινή. Ο Μπάρτλεϊ μείωσε σε 66-44 αναγκάζοντας τη Μπανταλόνα να καλέσει timeout. Ο Φίζελ μείωσε σε 72-55 στο 29'.

Ο Ρούζιτς έκανε το 78-59 για τους Ισπανούς στο 35'. Το ματς δεν γινόταν να γυρίσει με τίποτα και η ΑΕΚ θα τα δώσει όλα πλέον στο καθοριστικό Game 3 στη SUNEL Arena την επόμενη Τετάρτη 15 Απρίλη.

Τα δεκάλεπτα: 27-13, 53-31, 72-55, 88-66

MVP: Ο Ρούμπιο έκανε μεγάλο ματς με 13 πόντους, 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Κανείς δεν ξεχώρισε από την ΑΕΚ. Ο Μπράουν ήταν ο κορυφαίος με 10 πόντους και 7 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 13 επιθετικά ριμπάουντ της Μπανταλόνα.

Asisa JoventutFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Henri Drell18:32125/683.3%4/4100%1/250%1/250%21304000913
1Yannick Kraag *30:4773/650%2/450%1/250%0/00%358210001214
9Ricky Rubio *18:47133/650%2/366.7%1/333.3%6/785.7%055623302720
11Jabari Parker *25:04124/944.4%4/850%0/10%4/757.1%31402220118
12Ludde Hakanson21:2630/60%0/10%0/50%3/3100%10123120-21
21Miguel Allen *18:03115/683.3%4/580%1/1100%0/00%13415010316
23Humberto Ruiz03:1900/10%0/00%0/10%0/00%0220100081
24Michael Ruzic21:5794/944.4%4/850%0/10%1/333.3%03313111197
32Cameron Hunt *19:09104/1136.4%4/944.4%0/20%2/2100%11210000216
34Ferran Mauri00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
34Diego Niebla01:1000/10%0/00%0/10%0/00%01100000-10
88Adam Hanga21:46114/757.1%3/475%1/333.3%2/2100%04462240320
Team/Coaches21311
TOTAL2008832/6847.1%27/4658.7%5/2222.7%19/2673.1%132740192410131
AEK BCFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0RaiQuan Gray *18:2451/250%1/250%0/00%3/475%01115301-233
1Gaios Skordilis08:2621/1100%1/1100%0/00%0/00%01103100-172
2Greg Brown III25:26105/1145.45%5/1050%0/10%0/30%43703101-88
4Dimitris Katsivelis06:0720/20%0/10%0/10%2/450%00000000-17-2
7Dimitris Flionis *20:2400/20%0/00%0/20%0/00%04443110-96
8Keyshawn Feazell *20:4773/650%3/650%0/00%1/333.33%2350221127
10Lukas Lekavicius20:0182/540%1/333.33%1/250%3/475%02222300-35
15Nikos Arsenopoulos01:1000/00%0/00%0/00%0/00%0001000011
21Marko Pecarski09:2121/250%1/1100%0/10%0/00%0220000033
24James Nunnally30:23123/1030%1/520%2/540%4/4100%14511210-1710
33Frank Bartley *31:23134/1136.36%2/540%2/633.33%3/3100%05531410-1511
Vasilis Charalampopoulos *08:0952/366.67%1/250%1/1100%0/00%01111000-76
Team/Coaches303
TOTAL2006622/5540%16/3644.44%6/1931.58%16/2564%10263613241743
@Photo credits: basketball champions league/official
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     

    BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα