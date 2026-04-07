Η Μπανταλόνα ήταν ανώτερη κι επικράτησε της ΑΕΚ με 88-66, στέλνοντας τη σειρά σε καθοριστικό Game 3 που θα γίνει στη SUNEL Arena τις 15 Απρίλη και θα κρίνει την πρόκριση.

Δεν ήταν αυτή που έπρεπε η ΑΕΚ στην Ισπανία. Η Μπανταλόνα κυριάρχησε επί της Ένωσης, επικράτησε εύκολα με 88-66 και η πρόκριση θα κριθεί στο Game 3 που θα γίνει στη SUNEL Arena την επόμενη Τετάρτη 15 Απρίλη (19:30).

Για τους γηπεδούχους ο Ρούμπιο είχε 13 πόντους με 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Από την πλευρά της ομάδας του Σάκοτα ο Μπάρτλεϊ είχε 13 και ο Νάναλι μέτρησε 12 πόντους. Στους 10 πόντους με 7 ριμπάουντ ο Μπράουν . Ο Σάλε αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές περίπου στα μέσα της τρίτης περιόδου για διαμαρτυρίες μετά από κάποια τραβηγμένα σφυρίγματα των διαιτητών. Είχε παράπονα για αρκετές φάσεις.

Κατσίβελης και Χαραλαμπόπουλος στάθηκαν, άτυχοι και δεν ολοκλήρωσαν το ματς λόγω τραυματισμού. Θα γίνουν εξετάσεις στην Αθήνα για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Σε άλλο ένα εκτός έδρας ματς φέτος, ο κόσμος της Ένωσης ήταν δίπλα στην ομάδα προσπαθώντας να ενισχύσει την προσπάθεια των παικτών του Σάκοτα. Πλέον η πρόκριση θα κριθεί την Τετάρτη 15 Απρίλη στη SUNEL Arena, εκεί όπου αναμένεται να γίνει και sold out.

Μπανταλόνα - ΑΕΚ: Το ματς

Με δύο όμορφα καλάθια του Φίζελ και του Γκρέι η ΑΕΚ έκανε το 3-4 στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Γκρέι χρεώθηκε από νωρίς με δύο φάουλ, με τον Χαντ να γράφει το 10-6 στα μέσα της πρώτης περιόδου. Ο Πάρκερ έκλεψε και κάρφωσε για το 12-8 της Μπανταλόνα, με το ματς να είναι run n' gun στο ξεκίνημα του. Οι Ισπανοί με επιθετική άμυνα έκαναν αρκετά κλεψίματα στο πρώτο δεκάλεπτο και προηγήθηκαν με 21-13 στο 8'

Η Μπανταλόνα ανέβασε την αποδοση της στο δεύτερο δεκάλεπτο και με ένα γκολ φάουλ του Ρούζιτς έγινε το 39-19 στα μέσα της δεύτερης περιόδου. Η ΑΕΚ δεν μπορούσε να βρει την ηρεμία της και οι Ισπανοί με τον Κράαγκ εκτόξευσαν τη διαφορά στους 25 για το 44-19. Ο Άλεν κάρφωσε εντυπωσιακά για το 53-27 στο 18" σε ένα κάκιστο πρώτο ημίχρονο για τη Βασίλισσα μέσα στην Ισπανία.

Ο Ρούμπιο με φοβερό γκολ φάουλ έκανε το 58-34 στο 23', με τον Σάκοτα να επαναφέρει στο ματς τον Φίζελ μετά από ώρα. Ο Γκρέι έφυγε με πέντε φάουλ από το ματς σε ακόμα ένα κακό μαντάτο για την ΑΕΚ στο ματς, ενώ λίγο αργότερα ο Σάκοτα αποβλήθηκε με 2η τεχνική ποινή. Ο Μπάρτλεϊ μείωσε σε 66-44 αναγκάζοντας τη Μπανταλόνα να καλέσει timeout. Ο Φίζελ μείωσε σε 72-55 στο 29'.

Ο Ρούζιτς έκανε το 78-59 για τους Ισπανούς στο 35'. Το ματς δεν γινόταν να γυρίσει με τίποτα και η ΑΕΚ θα τα δώσει όλα πλέον στο καθοριστικό Game 3 στη SUNEL Arena την επόμενη Τετάρτη 15 Απρίλη.

Τα δεκάλεπτα: 27-13, 53-31, 72-55, 88-66

MVP: Ο Ρούμπιο έκανε μεγάλο ματς με 13 πόντους, 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Κανείς δεν ξεχώρισε από την ΑΕΚ. Ο Μπράουν ήταν ο κορυφαίος με 10 πόντους και 7 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 13 επιθετικά ριμπάουντ της Μπανταλόνα.

Asisa Joventut FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Henri Drell 18:32 12 5/6 83.3% 4/4 100% 1/2 50% 1/2 50% 2 1 3 0 4 0 0 0 9 13 1 Yannick Kraag * 30:47 7 3/6 50% 2/4 50% 1/2 50% 0/0 0% 3 5 8 2 1 0 0 0 12 14 9 Ricky Rubio * 18:47 13 3/6 50% 2/3 66.7% 1/3 33.3% 6/7 85.7% 0 5 5 6 2 3 3 0 27 20 11 Jabari Parker * 25:04 12 4/9 44.4% 4/8 50% 0/1 0% 4/7 57.1% 3 1 4 0 2 2 2 0 11 8 12 Ludde Hakanson 21:26 3 0/6 0% 0/1 0% 0/5 0% 3/3 100% 1 0 1 2 3 1 2 0 -2 1 21 Miguel Allen * 18:03 11 5/6 83.3% 4/5 80% 1/1 100% 0/0 0% 1 3 4 1 5 0 1 0 3 16 23 Humberto Ruiz 03:19 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 0 1 0 0 0 8 1 24 Michael Ruzic 21:57 9 4/9 44.4% 4/8 50% 0/1 0% 1/3 33.3% 0 3 3 1 3 1 1 1 19 7 32 Cameron Hunt * 19:09 10 4/11 36.4% 4/9 44.4% 0/2 0% 2/2 100% 1 1 2 1 0 0 0 0 21 6 34 Ferran Mauri 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 Diego Niebla 01:10 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 0 88 Adam Hanga 21:46 11 4/7 57.1% 3/4 75% 1/3 33.3% 2/2 100% 0 4 4 6 2 2 4 0 3 20 Team/Coaches 2 1 3 1 1 TOTAL 200 88 32/68 47.1% 27/46 58.7% 5/22 22.7% 19/26 73.1% 13 27 40 19 24 10 13 1