Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο Κλίβελαντ Μέλβιν βρίσκεται στη λίστα της ΑΕΚ για ενίσχυση ενόψει της νέας σεζόν.

Η ΑΕΚ αφήνει πίσω της τη σεζόν που έρχεται και θέλει να παρουσιαστεί ακόμα καλύτερη την νέα αγωνιστική περίοδος, έχοντας ένα συγκεκριμένο πλάνο στο μυαλό της (αφού θα παραχωρηθεί σε εκείνη και η SUNEL Arena για 49 χρόνια). Μένει να φανεί αν ο Ντράγκαν Σάκοτα θα είναι head coach και τη νέα σεζόν (το επικρατέστερο σενάριο) ή θα συνεχίσει από άλλο ποστο.

Οι άνθρωποι της Ένωσης και ο Μάκης Αγγελόπουλος θα κάνουν τα πάντα για να ενισχυθεί η ομάδα με στόχο να διεκδικήσει ξανά το τρόπαιο του BCL, κάτι που σημαίνει πως το μπάτζετ θα είναι μεγαλύτερο από πέρυσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, η Βασίλισσα ενδιαφέρεται για τον Κλίβελαντ Μέλβιν που φεύγει απο τον ΠΑΟΚ και έχει συνδεθεί με τα ρεπορτάζ του Ηρακλή. Ο Αμερικανός φόργουορντ ήταν εκ των κορυφαίων της ομάδας της Θεσσαλονίκης για τη σεζόν που πέρασε, βγάζοντας ωραία πράγματα στο παρκέ ειδικά στον επιθετικό τομέα.

Έινας ένας παίκτης που εξετάζεται από την ΑΕΚ μεταξύ άλλων στόχων που υπάρχουν για ενίσχυση. Αυτό πάντως που προηγείται είναι να ξεκαθαρίσει η θέση του Σάλε!

Φέτος ο Μέλβιν μέτρησε 12 πόντους και 4.9 ριμπάουντ μέσο όρο στη Stoiximan GBL, ενώ βοήθησε πολύ και στο FIBA Europe Cup τον ΠΑΟΚ με 14.6 πόντους και 4.2 ριμπάουντ.