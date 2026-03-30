Ο Νίκος Καρφής γράφει για το πάθημα που πρέπει να γίνει μάθημα στην ΑΕΚ και το σπουδαιότερο ματς της σεζόν που έρχεται κόντρα στην εξαιρετική Μπανταλόνα.

Η αλήθεια είναι πως η σημερινή μέρα είναι μαύρη για την ΑΕΚ, για το ελληνικό μπάσκετ και τον ελληνικό αθλητισμό. Διότι ο σπουδαίος Βασίλης Γκούμας έφυγε από τη ζωή στα 79 του χρόνια, βυθίζοντας στη θλίψη το άθλημα και τους ανθρώπους.

Δεν χωράνε λόγια για μια τέτοια απώλεια ενός ανθρώπου που έγραψε τη δική του σπουδαία ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ, όντας ο δεύτερος σκόρερ ever στην Α Εθνική.

Με τον χειρότερο τρόπο ξεκίνησε η εβδομάδα για την Ένωση, η οποία έκλεισε και με κακό τρόπο την εβδομάδα που πέρασε.

Η Βασίλισσα δεν ήταν αυτή που έπρεπε κόντρα στο Περιστέρι. Η ομάδα του Ξανθόπουλου ήταν εντυπωσιακή στη SUNEL Arena, βρήκε και την ΑΕΚ να... σκέφτεται περισσότερο τη Μπανταλόνα παρά το ματς του πρωταθλήματος και έτσι έφυγε με ένα μεγάλο διπλό από τα Λιόσια.

Η Ένωση δεν έχει καιρό για χάσιμο, αφού πλέον έχει μπροστά της το ματς της σεζόν μέχρι το επόμενο. Την Τετάρτη στις 19:30 θα υποδεχθεί την εξαιρετική Μπανταλόνα στη SUNEL Arena, εκεί όπου πρέπει να είναι πανέτοιμη και να δείξει μια εντελώς διαφορετική νοοτροπία από αυτή που φανέρωσε με το Περιστέρι.

Η χειρότερη εμφάνιση της σεζόν για 33 λεπτά

Η Βασίλισσα δεν μπήκε με την απαραίτητη συγκέντρωση στο ματς. Και όταν το κάνεις αυτό με μια πολύ καλά δουλεμένη ομάδα σαν το Περιστέρι του Ξανθόπουλου, θα το πληρώσεις. Και η ΑΕΚ δεν την γλίτωσε την ήττα.

Η ομάδα του Σάκοτα ξεκίνησε το ματς με λάθος νοοτροπία, δείχνοντας να έχει το μυαλό της περισσότερο στο ματς της Τετάρτης με τη Μπανταλόνα. Απαγορεύεται να το κάνεις αυτό. Και προκαλεί εντύπωση που συνέβη σε μια τόσο σοβαρή και σκληρή ομάδα όπως η ΑΕΚ του Σάκοτα.

Αυτή η ήττα και η εμφάνιση για 33 λεπτά πρέπει να αποτελέσει ηχηρό καμπανάκι για το ματς με τη Μπανταλόνα. Να γίνει το πάθημα.... μάθημα για να μπορέσει η ΑΕΚ να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης μπροστά στον κόσμο της.

Η ΑΕΚ στο 33' έχανε με 46-66. Κάπου εκεί... ξύπνησε, εμφανίστηκε στο ματς και πήγε να κάνει μια τεράστια ανατροπή, φέρνοντας στο ματς στο 64-70, 1:19 για το τέλος. Μόνο αυτή την προσπάθεια πρέπει να κρατήσει από αυτό το ματς, τίποτα άλλο. Μόνο το γεγονός πως πήγε να κάνει ανατροπή σε ματς που έχανε και για 25 σε κάποια στιγμή.

Το 5/24 τρίποντα πρέπει να προβληματίσει, όπως και το γεγονός πως είχε 15 παραπάνω επιθετικά ριμπάουντ (18 αντί 3) από το Περιστέρι αλλά δεν κατάφερε να το εκμεταλλευτεί. Κακό και το 17/41 δίποντα. Πρέπει να λυθεί ενόψει Μπανταλόνα αν η ΑΕΚ θέλει να έχει τύχη. To Περιστέρι σε ορισμένες φάσεις κυκλοφόρησε έξοχα τη μπάλα και η άμυνα της Ένωσης δεν ήταν στο επίπεδο που έπρεπε.

Με τη σωστή νοοτροπία θα παλέψει μέχρι το τέλος για τη νίκη

Η ΑΕΚ είναι μια πολύ καλή ομάδα και το 6-0 στην προηγούμενη φάση του BCL. Δεν είναι τυχαίο πως μόνο η Ένωση τελειωσε τη φάση των 16 αήττητη. Δεν υπήρχε ομάδα ούτε καν με 5-1. Οι υπόλοιπες ήταν στο 4-2.

Θεωρώ πως η Ένωση έχει καλύτερο ρόστερ σε σχέση με πέρυσι, τότε που πήγε στο Final Four της Αθήνας και τερμάτισε 3η. Όμως πρέπει να το αποδείξει και στο γήπεδο κόντρα στην καλύτερη ομάδα που έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα στη διοργάνωση.

Μια ομάδα που φτιάχθηκε για να κατακτήσει το BCL το οποίο διοργανώνει φέτος. Ένα σύνολο που έχει Ρούμπιο, Πάρκερ, Τόμιτς, Χάνγκα και Χαντ. Για να νικήσεις τη Μπανταλόνα, πρέπει να είσαι στο 100% σε θέμα συγκέντρωσης, πνευματικής ετοιμότητας και απόδοσης. Απαιτείται το τέλειο ματς.

Και η ΑΕΚ σε άλλο ένα παιχνίδι θα έχει κοντά της τον κόσμο της. Να σας θυμίσω τι είχε γίνει στα εντός έδρας ματς με τη Ναντέρ πέρυσι. Ο κόσμος της Ένωσης μετέτρεψε τη Sunel Arena σε... κολαστήριο για τον αντίπαλο και έσπρωξε την ΑΕΚ στη νίκη.

Η Μπανταλόνα είναι πολύ πιο ποιοτική από τη Ναντέρ και ο κόσμος θα πρέπει να δώσει άλλη μια παράσταση. Και σίγουρα οι παίκτες της ΑΕΚ απαιτείται να έχουν μια εντελώς διαφορετική νοοτροπία σε σχέση με τα όσα έδειξαν κόντρα στο Περιστέρι. Μόνο ο Γκρεγκ Μπράουν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.

Την Τετάρτη θα πρέπει οι Γκρέι, Μπάρτλεϊ, Νάναλι και Μπράουν να βρεθούν σε καλή βραδιά και να έχουν και ορισμένους... συνοδοιπόρους για να έρθει η νίκη. Η Μπανταλόνα είναι το φαβορί για κατάκτηση του BCL και ας έχει μειονέκτημα έδρας κόντρα στην ΑΕΚ.

ΥΓ: Πολύ όμορφη στιγμή το ζεστό χειροκρότημα στον Ξανθόπουλο από τον κόσμο της ΑΕΚ και το «ευχαριστώ» του Έλληνα τεχνικού

ΥΓ 1 : Ωραίο να ακούς σε κάθε ματς τους φιλάθλους της Ένωσης να φωνάζουν ρυθμικά το όνομα του Σάκοτα. Το έκαναν και όταν το Περιστέρι ήταν στο +20 το Σάββατο. Ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει τόσα πολλά στην ΑΕΚ.

ΥΓ 2: Θα είναι πολύ σημαντικό αν οι ψηλοί της Μπανταλόνα, Τόμιτς και Μπιργκάντερ θα προλάβουν να είναι διαθέσιμοι κόντρα στην ΑΕΚ.

ΥΓ 3: Σε μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή στη SUNEL Arena, πριν το τζάμπολ με το Περιστέρι η ΑΕΚ τίμησε τους πρωταθλητές Εφήβους της. Γίνεται εξαιρετική δουλειά στην Ακαδημία και μπορεί να το καταλάβει κάποιος και αν διαβάσει τη συνέντευξη που παραχώρησε ο προπονητής της ομάδας, Λευτέρης Καλογήρου στο Gazzetta.