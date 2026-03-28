ΑΕΚ - Περιστέρι: Ζεστό χειροκρότημα για τον Ξανθόπουλο από τον κόσμο της Ένωσης
Ο Βασίλης Ξανθόπουλος έχει τιμήσει και με το παραπάνω τη φανέλα της ΑΕΚ και μάλιστα το 2018 κατέκτησε τόσο το BCL όσο και το Κύπελλο Ελλάδος σαν παίκτης της.
Πλέον βρίσκεται στον πάγκο του Περιστερίου και αντιμετωπίζει τον Ντράγκαν Σάκοτα, με τον οποίο παρέα πανηγύρισαν τις κούπες του 2018, ο ένας σαν παίκτης και ο άλλος σαν προπονητής.
Ο κόσμος της Βασίλισσας δεν ξέχασαν την προσφορά του και κατά την παρουσίαση του Περιστερίου, του χάρισε ένα ζεστό χειροκρότημα, με τον ίδιο να ευχαριστεί και να χειροκροτά επίσης.
