Η αθλητική αξιοκρατία και το παρόν και το μέλλον των διοργανώσεων της FIBA, έχουν κερδίσει τους παίκτες που απόλαυσαν το Final Four του BCL, ενώ έρχεται και το πολυαναμενόμενο NBA Europe.

Tην σεζόν που ολοκληρώθηκε στο BCL, ΑΕΚ και Ρίτας μονομάχησαν στον τελικό, με τους Λιθουανούς να κατακτούν το τρόπαιο μετά από έναν συναρπαστικό τελικό που κρίθηκε στην παράταση.

Η Marca φιλοξενεί ένα αφιέρωμα στο οποίο αρκετοί πρωταγωνιστές των ομάδων που βρέθηκαν στο Final Four μιλάνε για την αξιοκρατία που υπάρχει στη διοργάνωση και τους δίνει κίνητρο για να πετύχουν τους στόχους τους.

«Είναι κάτι εξαιρετικό και που προσδίδει προστιθέμενη αξία στον ανταγωνισμό στην Ευρώπη. Για τους παίκτες και για τις ομάδες, είναι ένα επιπλέον κίνητρο να μπορούν να αποτελέσουν μέρος ενός μεγαλύτερου έργου κερδίζοντάς το στο γήπεδο,» αναφέρει ο Χάρντινγκ της Ρίτας.

«Έχω γεννηθεί ανταγωνιστικός, η αθλητική αξιοκρατία είναι το ιδανικό σενάριο που αναζητάς», προσθέτει ο MVP της σεζόν και ηγέτης της ΑΕΚ, Μπάρτλεϊ.

«Η αθλητική αξιοκρατία ανυψώνει το επίπεδο των αγώνων και η ανταμοιβή ενός τίτλου με πρόσβαση σε μια μεγάλη διοργάνωση είναι μια εξαιρετική ιδέα και επίσης αυτό φέρνει περισσότερες ανταμοιβές σε όλα τα επίπεδα», παραδέχεται ο έτερος ηγέτης της Ένωσης, Γκρέι.

«Οι αξίες του αθλητισμού είναι κάτι θεμελιώδες στο οποίο όλοι πιστεύουμε. Με προσπάθεια, θυσία, κάποιος παίρνει ό,τι του αξίζει και μπορεί να επιλέξει το μέγιστο», τονίζει ο Άλμπερτο Ντίαζ.

Οι εθνικές λίγκες και το NBA Europe

H FIBA δίνει μεγάλο βάρος στις Εθνικές λίγκες που κερδίζουν σε ενδιαφέρον και αναπτύσσονται σε ένα υγιές οικοσύστημα, ενώ η αθλητική αξιοκρατία που αναφέρουν και οι πρωταγωνιστές του Final Four του BCL βοηθά σε όλο αυτό.

Το NBA Europe, η μελλοντική διοργάνωση του ΝΒΑ στην Ευρώπη αποτελεί μια σοβαρή πρόταση ανάπτυξης του αθλήματος και προσφέρει ασφάλεια στις ομάδες.

Μιλάμε για 12 σταθερές ομάδες και τέσσερις θέσεις πρόσβασης μέσω των επιδόσεων τους (πρωταθλητής BCL και προκριματικό τουρνουά για τους πρωταθλητές των ευρωπαϊκών λιγκών) που θα συμμετείχαν επίσης στη συνολική κατανομή των οφελών, καθιστώντας τη διοργάνωση πιο ισότιμη και δίκαιη.

H Mπουργκ που επέλεξε παραμονή στη Eurocup

Η Μπουργκ με καλάθι του Μοκόκα είχε ξεράνει την Μπεσίκτας, κατακτώντας το EuroCup για τη σεζόν 2025-26. Ωστόσο οι Γάλλοι δεν θα βρίσκονται στη νέα Euroleague όπως ανακοίνωσαν.

«Η Μπουργκ θα συμμετάσχει στο EuroCup για τις επόμενες τρεις + δύο σεζόν, αναγνωρίζοντας έτσι την ισχυρή δέσμευση και τις φιλοδοξίες ανάπτυξης του συλλόγου εντός του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος.», αναφέρει.

«Ο σύλλογος συνεχίζει να κοιτάζει προς το μέλλον, έτοιμος να προσαρμόσει τις φιλοδοξίες του στο εξελισσόμενο μπασκετικό τοπίο στη Γαλλία και την Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την προσέλκυση νέων συνεργατών, τους οποίους προσελκύει ένα έργο που συνδυάζει τη διαρθρωτική απόδοση με την αθλητική φιλοδοξία», τονίζουν μεταξύ άλλων. Σταθερά βήματα και επιλογή μετά από μελέτη.