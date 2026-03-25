Καλογήρου στο Gazzetta για την Ακαδημία της ΑΕΚ: «Να φτιάξουμε σωστούς ανθρώπους, "κυψέλη" με γελαστά πρόσωπα»

Ο Τεχνικός Διευθυντής της Ακαδημίας της ΑΕΚ και προπονητής των Εφήβων, Λευτέρης Καλογήρου μίλησε στο Gazzetta για την επιτχία της Ένωσης, τον ρόλο του παιδαγωγού, τις αξίες που πρέπει να έχει το παιδί και τα όσα χρειάζονται για να αντέξεις στο υψηλό επίπεδο.

Τα Αετόπουλα θριάμβευσαν στο τέλος. Οι Έφηβοι της ΑΕΚ δεν πτοήθηκαν από το γεγονός πως κυνηγούσαν στο σκορ στα τελευταία λεπτά, έδειξαν χαρακτήρα, έκαναν την ανατροπή και πήραν το πρωτάθλημα της Α' ΈΣΚΑ μετά τη νίκη τους με 71-69 στον τελικό κόντρα στο Περιστέρι.

Μια ακόμα σπουδαία επιτυχία για την Ακαδημία της Ένωσης, εκεί όπου γίνεται σπουδαία δουλειά και τα αποτελέσματα φαίνονται στο γήπεδο. Ένας από τους ανθρώπους που υπέγραψαν αυτό το τρόπαιο είναι και ο Τεχνικός Διευθυντής της Ακαδημίας και προπονητής των Εφήβων. Ο λόγος για τον Λευτέρη Καλογήρου που μίλησε στο Gazzetta για τον στόχο που έχει η Ακαδημία της Ένωσης να ετοιμάσει σωστούς ανθρώπους για την κοινωνία.

Αναφέρθηκε και στο... στολίδι της Ακαδημίας, το AEK BC Academy Sports Center που κάνει πιο εύκολο το έργο όλων. Στάθηκε στις αξίες που προσπαθεί να περάσει στα παιδιά, κάνοντας τα πρώτα από όλα καλύτερους ανθρώπους, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει τις διαφορές που υπάρχουν σε Ακαδημίες πιο προηγμένων χωρών στον τομέα αυτό.

Δεν ξέχασε το δέσιμο της ανδρικής ομάδας με την εφηβική, αφού αρκετά μέλη της παρέας του Ντράγκαν Σάκοτα βρέθηκαν στο γήπεδο για να στηρίξουν τα παιδιά (ο Μπάρτλεϊ μπήκε στα αποδυτήρια και πανηγύρισε μαζί με τα παιδιά), ενώ αναφέρθηκε στο τι πρέπει να συμβεί για να βγάλει η ΑΕΚ γενιές Ελλήνων παικτών που θα μπορούν να σταθούν στην μεγάλη ομάδα.

Για τα σημαντικά βήματα που έχει κάνει φέτος η Ακαδημία της ΑΕΚ και στη σταθερότητα που παρουσιάζει στα αποτελέσματα (τρόπαιο στο πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας ΕΣΚΑ και χάλκινο στο Rising Stars οι Έφηβοι, πρόκριση των Παίδων στο Final Four, διαρκής ανάπτυξη των Κορασίδων): «Δεν πρέπει να μηδενίζουμε τη δουλειά που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, θα πρέπει να τη λαμβάνουμε υπόψιν και αυτή τη δουλειά. Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι και συγκυριακά. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δουλεύουμε σε πάθος και να περιμένουμε αυτά τα αποτελέσματα και τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Αυτά τα αποτελέσματα κάνουν πιο ελκυστική την Ακαδημία μας, θα έλεγα, στον πολύ κόσμο. Αλλά εμείς θέλουμε να μιλάει το έργο μας, η δουλειά μας, η καθημερινή ενασχόληση. Να φεύγουν τα παιδιά χαρούμενα από το γήπεδο, από τις προπονήσεις. Να βελτιώνονται. Αυτός είναι ο βασικός μας στόχος.Αν αυτό συνδυάζεται με αποτελέσματα, με νίκες και με μετάλλια, ακόμα καλύτερα»

Για το πόσο βοηθά τα παιδιά και τους προπονητές το γεγονός πως εδώ και αρκετούς μήνες υπάρχει το σπίτι της Ακαδημίας, το AEK BC Αcademy Center: «Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν εγκαταστάσεις. Αυτό ισχύει για όλους τους συλλόγους. Η ΑΕΚ είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα για να μην έχει τις δικές της εγκαταστάσεις. Ήταν τόσα χρόνια τσιγγάνα και γύριζε δεξιά και αριστερά. Νομίζω ότι το έργο αυτό είναι έργο πνοής. Δηλαδή βοηθάει πάρα πολύ στην κατεύθυνση αυτή. Τα αποτελέσματα ήρθαν σχετικά γρήγορα. Αλλά αυτές οι εγκαταστάσεις είναι η εγγύηση για να περιμένεις πολύ περισσότερα πράγματα στο μέλλον».

Για την ομιλία του Δημήτρη Φλιώνη πριν το Final Four: «Ήταν μια δική μου πρωτοβουλία από την άποψη ότι έβλεπα καθημερινά στα παιδιά μια ανυπομονησία και άγχος για το Final Four, για την εξέλιξή του, για το πώς θα πάμε, πώς θα είναι η διοργάνωση. Γιατί όπως και να το κάνουμε είναι κάτι διαφορετικό από το πρωτάθλημα της regular season. Ζήτησα από τον κύριο Νικολάου να έρθει ο Δημήτρης, με την εμπειρία που έχει από τέτοιους αγώνες, να πει δύο λόγια στα παιδιά. Ο Δημήτρης είναι πολύ ώριμος άνθρωπος και ήξερε ακριβώς πώς θα τους μιλήσει. Νομίζω ήταν καταλητική η συμβολή του στο να φύγει λίγο το άγχος τους. Τα αποτελέσματα ήταν τελικά να εμφανιστούμε σε αυτό το Final Four αρκετά ώριμοι και σωστοί μέσα στα ματς, χωρίς ιδιαίτερο άγχος.

Για τον χαρακτήρα που έδειξε η AEK και έκανε την ανατροπή στα τελευταία λεπτά για να έρθει η κούπα: «Ναι, το έχουμε ξανακάνει, έχουμε ξαναγυρίσει σε παιχνίδια. Παλεύουμε φάσεις μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Στο ματς με το Περιστέρι στη regular season υπήρχαν δύο-τρία δευτερόλεπτα και ένας παίκτης μας, επέμεινε, ο Βανδώρος, έκλεψε τη μπάλα και κέρδισε φάουλ και ισοφάρισε το ματς. Σε κάποιες καταστάσεις δεν είναι θέμα τύχης, πρέπει και εσύ να κυνηγάς την τύχη σου και τις φάσεις. Έχουμε ζητήσει από τα παιδιά να επιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή, να φεύγουν από το γήπεδο ξέροντας ότι έχουν δώσει τα πάντα. Και χθες έκαναν την προσπάθεια τους μέχρι το τέλος και δικαιώθηκαν. Σίγουρα παίζουν ρόλο και οι συγκυρίες και η τύχη, αλλά εμείς παλεύουμε μέχρι την τελευταία στιγμή».

«Εκπαιδευτικός οργανισμός με σωστές αξίες»

Για τους στόχους της Ακαδημίας για να... φτιάξει τα παιδιά όχι μόνο ως αθλητές, αλλά και σαν ανθρώπους, σαν χαρακτήρες: «Στόχος είναι να φτιάξουμε σωστούς ανθρώπους. Aυτη στιγμή έχουμε 260-270 παιδιά, δεν μπορούν όλοι να παίξουν μπάσκετ σε υψηλό επίπεδο. Να δώσουμε εφόδια στα παιδιά αυτά, θεωρούμε την ΑΕΚ BC Academy εκπαιδευτικό οργανισμό πάνω από όλα. Αθλητικό οργανισμό με σωστές αξίες. Θέλουμε να βγάλουμε ανθρώπους μέσα από αυτή τη διαδικασία. Χθες δείξαμε ένα βήμα. Δηλαδή, τα παιδιά ξεπέρασαν τους εαυτούς τους, επέμειναν, δεν έχασαν την ψυχραιμία τους όταν βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Και αυτά είναι πράγματα που θέλουμε να τα μαθαίνουμε στα παιδιά, Μέσα από τη διαδικασία αυτής της προπόνησης και γενικά των αγώνων. Βασικός στόχος μας τα παιδιά να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι πάνω από όλα».

Για το αν έπαιξε ρόλο η... γεύση που έχουν από την ανδρική ομάδα οι Μπιλιώνης και Ιωάννου στο πως ανταποκρίθηκαν στα κρίσιμα σημεία του τελικού κόντρα στο Περιστέρι: «Η βελτίωση των παιδιών είναι μια καθημερινή διαδικασία. Σίγουρα ό,τι εμπειρία λαμβάνεις σε οποιοδήποτε χώρο, σε βοηθάει να γίνεσαι καλύτερος. Σε αυτή η συμμετοχή στην αντρική ομάδα και στις προπονήσεις, σίγουρα είναι κάτι πολύ σημαντικό και για τα δύο αυτά παιδια. Παίζουν δίπλα σε παίκτες με μεγάλη εμπειρία, ακούνε πράγματα, μαθαίνουν και σίγουρα τους βοήθησε. Δεν λέω μόνο για το συγκεκριμένο Final Four, αλλά γενικά στη βελτίωσή τους μέσα στη χρονιά».

Για τον αν βλέπει κάποιον από τους παίκτες του να καθιερώνονται στο μέλλον στην Ανδρών της ΑΕΚ και αν μπορούμε στο μέλλον να δούμε αντίστοιχες φουρνιές Ελλήνων όπως των Κακιούζη, Ντικούδη, Χατζή και Ζήση: «Είναι στο χέρι των παιδιών. Ούτε της ΑΕΚ, ούτε προπονητών. Είναι καθαρά δικό τους. Να καταλάβουν ότι η διαδικασία της βελτίωσης, είναι καθημερινή και θα είναι μέχρι τη λέξη της καριέρας τους. Αν θέλουν να φτάσουν κάπου πρέπει να δουλεύουν σκληρά. Νομίζω ότι αυτό προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε σε όλα τα παιδιά.

Ότι ό,τι θες να πετύχεις στη ζωή σου είναι θέμα δουλειάς και αφοσίωσης. Να χτίσουν αυτές τις βάσεις της νοοτροπίας δηλαδή τη δουλειά, την επιμονή, την αφοσίωση και αυτά σίγουρα σε κάνουν πολύ καλύτερο παίκτη απ' το να έχεις ένα ταλέντο και να βάζεις την μπάλα στο καλάθι. Εξαρτάται από το πόσο πολύ το θές και πόσο δουλεύεις για αυτό. Η νοοτροπία σε κάνει να ξεχωρίζεις και μετά η δουλειά σε κάνει ειδικό σε τεχνικά θέματα. Να γίνεις καλός σουτέρ, ψηλός παίκτης με τεχνική. Η νοοτροπία είναι επιπέδου, καλλιέργειας, δουλειάς από την αρχή, δουλειάς από την οικογένεια σου. Είναι σύνθετο θέμα, αλλά και απαραίτητο να φτάσεις στο υψηλό επίπεδο».

«Σαν χώρα υστερούμε σε εγκαταστάσεις και προπονητές»

Για το που υστερεί η Ελλάδα στο θέμα των Ακαδημιών σε σχέση με πιο προηγμένες χώρες όπως η Ισπανία: «Οι εγκαταστάσεις και οι προπονητές. Έχω δουλέψει πέντε χρόνια στο Αναπτυξιακό και ήμουν επικεφαλής σε όλη την Νότια Ελλάδα, κυρίως, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Το πρόβλημά μας νομίζω ότι είναι αυτό. Το επίπεδο των προπονητών δεν είναι δυστυχώς στο επίπεδο το ευρωπαϊκό, όπου πρέπει πρώτα να είσαι εκπαιδευτικός και μετά προπονητής με τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Φυσικά μεγάλο ρόλο παίζουν και οι εγκαταστάσεις. Όλα αυτά πάνε μαζί».

«Το brand name της ΑΕΚ είναι γνωστό παγκοσμίως»

Για τους ανθρώπους που είναι πίσω από τα... φώτα και βοηθούν: «Ο κύριος Ζουζουλας με τους συνεργάτες του είναι οραματιστές αυτής της κατάστασης. Σίγουρα ανταμείφθηκαν γρήγορα με τις φετινές επιτυχίες. Δεν ξέρουμε αν θα είναι πάντα έτσι. Το όραμα τους είναι να χτιστεί ακαδημία με σωστές αρχές, να βγαίνουν καθημερίνα καλύτεροι άνθρωποι, να είναι... κυψέλη με γελαστά πρόσωπα και με όσο δυνατόν καλύτερη αθλητική και πνευματική εξέλιξη όλων των παιδιών. Πίσω από τον κύριο Ζούζουλα, υπάρχει ο γενικός διευθυντής της Ακαδημίας και διευθυντής επικοινωνίας της ΑΕΚ, ο κύριος Γιώργος Νικολάου, που έχει τεράστια εμπειρία και καθοδηγεί τα βήματα μας κάθε μέρα.

Φυσικά οι προπονητές, ο κύριος Αρναουτάκης που είναι ο υπεύθυνος της Ακαδημίας που τρέχει όλη μέρα για τις ώρες μας, γιατί αυτή τη στιγμή ακόμα και τα δύο γήπεδα που έχουμε μοιάζουν λίγα για να εξυπηρετήσουν τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ. Και μια πλειάδα προπονητών που υπάρχουν στην ομάδα, οι οποίοι είναι και καλοί προπονητές αλλά γίνονται καλύτεροι. Γιατί όπως είπαμε για τους παίκτες ότι η βελτίωση είναι μια καθημερινή υπόθεση, το ίδιο και για τους προπονητές».

Για το γεγονός πως στο γήπεδο βρέθηκαν για να παρακολουθήσουν τις προσπάθειες των παιδιών οι Μπάρτλεϊ, Νάναλι και Φλιώνης και το πόσο σημαντικό ήταν αυτό στην ψυχολογία των παικτών του: «Δεν ξέρω κατά τη διάρκεια του ματς αν τους έκανε καλό ή όχι γιατί είναι παιδιά και μπορεί να παρασυρθούν με τα συναισθήματα τους. Αλλά παρ' όλα αυτά είναι μεγάλη τίμη για εμάς ότι μια μέρα που είχε αγώνες Euroleague, εμφανίστηκαν εδώ ο Μπάρτλεϊ, ο Νάναλι, ο Φλιώνης, ο Καλλινικίδης, ο Μαρίνος Κωνσταντής, ο Μίλος Σάκοτα. Ήρθαν μέλη της ανδρικής ομάδας και μας υποστήριξαν. Πολύ σημαντικό. Δείχνει τη σύνδεση που υπάρχει με την αντρική ομάδα.

Όλα αυτά επιτυγχάνεται γιατί το έμβλημα της ΑΕΚ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κάτι πολύ μεγάλο. Το brand name της ΑΕΚ είναι γνωστό παγκοσμίως, δεν είναι μόνο στα στενά ελληνικά πλαίσια και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα».

Έκλεισε λέγοντας: «Είναι μια συλλογική προσπάθεια. Δεν μένουμε μόνο στα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα μας χαροποιούν πάρα πολύ και μας δίνουν όρεξη για τη συνέχεια. Αλλά η δουλειά μας είναι αυτή που πρέπει να γίνεται σε βάθος κάθε μέρα με κάθε παιδί».