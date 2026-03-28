ΑΕΚ - Περιστέρι 64-74: Ηχηρό «καμπανάκι» ενόψει Μπανταλόνα, εντυπωσιακή η ομάδα του Ξανθόπουλου

Νίκος Καρφής

Το Περιστέρι ήταν εντυπωσιακό στη SUNEL Arena και νίκησε με 74-64 την αγνώριστη ΑΕΚ, λίγες μέρες πριν το μεγάλο ματς με την Μπανταλόνα στο BCL. Πήγε για απίθανη ανατροπή στο τέλος η Ένωση, αλλά δεν τα κατάφερε.

Εξαιρετικό Περιστέρι μέσα στη SUNEL Arena επί της αγνώριστης ΑΕΚ (για 35 λεπτά). Η ομάδα του Ξανθόπουλου ήταν εντυπωσιακή και επικράτησε με 74-64 του συνόλου του Σάκοτα που είχε το... μυαλό στη Μπανταλόνα. Στο 12-9 πήγαν οι φιλοξενούμενοι, στο 16-7 έπεσε η Βασίλισσα. . H Ένωση την Τετάρτη 1 Απρίλη θα υποδεχθεί τη Μπανταλόνα στο Game 1 των playoffs του BCL. Η ΑΕΚ πήγε για την ανατροπή στο τέλος, αλλά οι φιλοξενούμενοι άντεξαν.

Ο Φαν Τούμπεργκεν έκανε ματσάρα για τους νικητές με 19 πόντους, ενώ από την Ένωση ο Μπράουν τελείωσε το ματς με 14 πόντους και 13 ριμπάουντ και 5 μπλοκ. Στους 16 σταμάτησε ο Νάναλι

Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ πριν το τζάμπολ τίμησε τους πρωταθλητές Εφήβους, με τον κόσμο να τους αποθεώνει! Οι φίλαθλοι της Βασίλισσας που ήταν συγκλονιστικοί με την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν, χάρισαν ένα ζεστό χειροκρότημα στον Βασίλη Ξανθόπουλο πριν το τζάμπολ, αφού δεν ξέχασαν την προσφορά του στην ομάδα, ενώ όπως σε κάθε ματς αποθέωσαν αρκετές φορές τον Ντράγκαν Σάκοτα.

ΑΕΚ - Περιστέρι: Το ματς

Ο Φαν Τούμπεργκεν ξεκίνησε εντυπωσιακά το ματς και το Περιστέρι προηγήθηκε με 10-13 στο 5', με τον ίδιο να έχει τους 7 πόντους της ομάδας του. Ο Μπάρτλεϊ άρχισε να ανεβαίνει και έκανε το 12-16 για την Ένωση που δυσκολεύτηκε με την άμυνα του Περιστερίου. Ο Λεκαβίτσιους διαμόρφωσε το 14-16 στο τέλος της περιόδου.

Ο Χάρις με τρίποντο έγραψε το 18-21 για την ομάδα του Ξανθόπουλου στο 13'. Ο Καρντένας με όμορφη προσπάθεια από κοντά έκανε το 20-25, ενώ ο Μπραουν κάρφωσε για το 22-25. Η Ένωση σούταρε με 1/9 τρίποντα στα πρώτα 17 λεπτά του ματς. Το Περιστέρι περιόρισε στους 28 πόντους την ΑΕΚ στο ημίχρονο (28-35), η οποία είχε 1/12 τρίποντα.

Ο Χαραλαμπόπουλος μείωσε σε 34-39 για την ΑΕΚ στην αρχή του δευτερου ημιχρόνου. Το Περιστέρι πάτησε γκάζι και με το τρίποντο του Φαν Τούμπεργκεν έγινε το 34-45 στο 25'. Ο Φαν Τούμπεργκεν έφτασε τους 19 πόντους και η ομάδα του Ξανθόπουλου έκανε το 34-54 στο 26'. Το Περιστέρι συνέχισε να κυκλοφορεί τέλεια τη μπάλα και να ελέγχει το ματς, κανοντας το 38-61 στο 30'

Η ΑΕΚ με το... μυαλό στη Μπανταλόνα δεν γινόταν να γυρίσει αυτό το ματς, με τον Χάρις να σκοράρει για το 46-66 στο 33. Η ΑΕΚ πάλεψε για τη μεγάλη ανατροπή και ο Νάναλι μείωσε σε 60-70, δύο λεπτά πριν το τέλος. Το Περιστέρι κράτησε και πήρε ένα μεγάλο διπλό στο τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 14-16, 28-35, 38-61, 64-74

MVP: Ο Φαν Τούμπεργκεν με 19 πόντους και 7/8 σουτ έκανε ματσάρα.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: ο Μπράουν είχε 14 πόντους, 6 μπλοκ και 13 ριμπάουντ, ενώ 16 μέτρησε ο Νάναλι.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 5/24 τρίποντα της ΑΕΚ και οι μόλις 28 πόντοι της Ένωσης στο ημίχρονο.

AEK BC Coach: D. SAKOTA Assistant: S. MIJOVIC
No.PlayerPOSMinsPtsFGFG%2P2P%3P3P%FTFT%OFFDEFREBASTTOSTLBLKBLKRPFFls on+/-Index
STARTERS
0R. GRAYPF31:5293-12253-10300-203-47567133310135-1413
7D. FLIONIS (C)PG19:4421-5201-3330-200-00000200005030
8K. FEAZELLC14:2931-11001-11000-001-2501342100031-87
24F. BARTLEYSG25:59103-9332-4501-5203-6500112210015-233
33V. CHARALAMPOPOULOSSF20:4721-5201-2500-300-000330020011-93
BENCH
1G. SKORDILISC0:0000-000-000-000-00000000000000
2G. BROWN IIIPF25:52146-15406-12500-302-45076130105222-120
TEAM TOTALS
6422-653317-41415-242015-24621828461313653202269

Peristeri Coach: V. XANTHOPOULOS Assistant: C. STEFANIDIS
No.PlayerPOSMinsPtsFGFG%2P2P%3P3P%FTFT%OFFDEFREBASTTOSTLBLKBLKRPFFls on+/-Index
STARTERS
0T. NICHOLSSG27:19103-9333-6500-304-410001162201151011
1A. CARDENASPG28:5293-8372-6331-2502-5400333010125128
2J. VAN TUBBERGENSF25:13197-9774-6663-31002-210009920101221329
14D. KAKLAMANAKISC20:1863-7423-7420-000-000221110102-25
33V. JANKOVIC (C)PF14:2042-4502-21000-200-0033300003118
BENCH
3J. PETRAKISC0:0000-000-000-000-00000000000000
4O. PAYNEC19:4462-21002-21000-002-210002201120311210
7V. MOURATOSPG10:1700-300-200-100-000113100030-30
8A. THOMAKOSPF0:0200-000-000-000-00000000000000
22C. HARRISSG18:56165-7712-3663-4753-3100112010031015
23K. PAPADAKISPG9:5921-2501-11000-100-00022012002104
25W. CARIUSSF25:0021-7141-3330-400-00145012113173
TEAM TOTALS
7427-584620-38527-203513-16813283118101035221992
@Photo credits: INTIME
     

