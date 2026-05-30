ΑΕΚ: «Λατρεία για τον κόουτς Σάκοτα, τον κορυφαίο της Ιστορίας μας»

H AEK αποθέωσε τον Ντράγκαν Σάκοτα, o oποίος ήταν πόλος έλξης στο «Meet and Greet» και έκανε χαρούμενους πολλούς φίλους της Ένωσης.

Η ΑΕΚ ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στο Game 2 και ολοκλήρωσε τη σεζόν της στη Stoiximan GBL φτάνοντας μέχρι τα ημιτελικά.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα αποθεώθηκε κατά τη διάρκεια του ματς, ενώ μετά το τέλος υπήρχαν τεράστιες ουρές για εκείνον, αφού τον περίμεναν οι φίλοι της Ένωσης στο Meet and Greet.

Ο Σάλε φωτογραφήθηκε με μικρούς και μεγάλους και υπέγραψε αυτόγραφα, με την ΑΕΚ να τον αποθεώνει στην ανάρτηση της για το «Meet & Greet».

Ο θρύλος της Βασίλισσας που έχει κατακτήσει το BCL και το Κύπελλο Ελλάδος το 2018 και το πρωτάθλημα του 2002 με απίθανη ανατροπή από το 0-2. Ένας άνθρωπος που λατρεύει την ΑΕΚ, την υπηρετεί με αγάπη και αφοσίωση και δεν σταματά να αποθεώνεται από τους φιλάθλους. Η προσφορά του τεράστια.

Αθρόα ήταν η προσέλευση των συνοπαδών μας – μετά τη λήξη της αναμέτρησης με ΟΣΦΠ, με την οποία έκλεισε σήμερα η αυλαία της αγωνιστικής περιόδου – στο «ραντεβού» με τον κορυφαίο της Ιστορίας μας.

Ο καλύτερος προπονητής του BCL για το 2025-2026 αποθεώθηκε, με το λαοφιλές… σύνθημα, που επί διετία «ηχεί» στη SUNEL Arena, αλλά και σε γήπεδα της περιφέρειας και της Ευρώπης, και κατόπιν υπέγραψε αυτόγραφα σε μικρούς και μεγάλους στο πλαίσιο της δράσης «Meet & Greet».

Η συγκίνηση για τον Kόουτς από την ανταπόκριση και τις εκδηλώσεις λατρείας προς το πρόσωπό του (όπως συνέβη και στη διάρκεια του ματς παρά την αρνητική εξέλιξη) ήταν προφανής. Η σχέση αλληλεπίδρασης με τον κόσμο της ΑΕΚ ανείπωτη και διαρκής…