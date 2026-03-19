Ο Νίκος Καρφής γράφει για την σοβαρότητα με την οποία μπαίνει η αήττητη ΑΕΚ μπαίνει σε όλα τα ματς, τη SUNEL Arena και τον σπουδαίο Ντράγκαν Σάκοτα που το κάνει να μοιάζει εύκολο.

Η ΑΕΚ πήρε άλλη μια σπουδάια νίκη τη φετινή σεζόν στo ΒCL. Η αλύγιστη Βασίλισσα πήγε στο Βερολίνο με... προίκα το +8 του πρώτου ματς και κατάφερε να φύγει με το διπλό στην παράταση με 93-88.

Έτσι για άλλη μια σεζόν θα παίξει με πλεονέκτημα έδρας στα playoffs του BCL με στόχο να πάρει την πρόκριση για το Final Four της Μπανταλόνα. Η ομάδα του Σάκοτα κατάφερε να είναι η μοναδική αήττητη στη φάση των 16 και αυτό λέει πολλά.

Μοναδική αήττητη στους 16

Brooms out 🧹🧹🧹 AEK complete the Round of 16 sweep at 6-0, surviving OT drama in Berlin! #BasketballCL pic.twitter.com/Uv1eps3M2x — Basketball Champions League (@BasketballCL) March 18, 2026

Το φετινό BCL είναι ίσως το πιο δύσκολο όλων των εποχών. Στους 8 εκτός της ΑΕΚ, βρίσκεται η Μπανταλόνα, η Γαλατά, η Μάλαγα και η Τενερίφη. Αλλά και οι επικίνδυνες Νίμπουργκ, Ρίτας και Άλμπα.

Η Ένωση κατάφερε κάτι που δείχνει την ποιότητα της αλλά και τη δουλειά που γίνεται στην ομάδα από τον Ντράγκαν Σάκοτα και τους παίκτες. Ήταν η μοναδική αήττητη ομάδα στη φάση των 16. Έκανε το τέλειο 6-0.

Καμιά άλλη ομάδα δεν το έπραξε. Μάλιστα ούτε στο 5-1 δεν ήταν. Όλες έφτασαν μέχρι το 4-2 και αυτό λέει πολλά για το τι έκανε η ΑΕΚ σε αυτή τη φάση. Eπίσης η ΑΕΚ από τις 17 Δεκέμβρη μέχρι σήμερα έχει 15 νίκες σε 17 ματς.

Μόνο από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό έχασε.

Η ΑΕΚ ξέρει να παίρνει τα θρίλερ

Η Ένωση είναι μια ομάδα που έχει φτιαχθεί για τα δύσκολα. Μπορεί να τελείωσε τον όμιλο με 6-0 ρεκόρ, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ήρθαν εύκολα οι νίκες. Έπρεπε να ιδρώσει, να μοχθήσει για να τα καταφέρει.

Έπρεπε να βγάλει ψυχή και ποιότητα στα δύσκολα και το έκανε. Στην πρεμιέρα με την Καρδίτσα το ματς ήταν ντέρμπι μέχρι το 36" αλλά στη συνέχεια η ΑΕΚ πάτησε γκάζι και νίκησε. Κατάφερε να πάρει δύο ματς στην παράταση σε Τουρκία και Βερολίνο.

Είχε το καθαρό μυαλό να κάνει την ανατροπή κόντρα στην Άλμπα στη SUNEL Arena και να πάρει και διαφορά 8 πόντων, την οποία είχε πηγαίνοντας στο Βερολίνο. Η ΑΕΚ ξέρει να παίρνει τα ματς θρίλερ αυτό θα της χρησιμεύσει για τη συνέχεια.

Δείχνει χαρακτήρα όταν η μπάλα καίει. Έχει τους τρόπους να φτάσει στη νίκη ακόμα και αν υποφέρει για να φτάσει εκεί. Η ΑΕΚ είναι για τα δύσκολα. Αν τηςτύχει η Μπανταλόνα θα είναι η πιο δύσκολη κλήρωση, έπειτα η Γαλατά και τέλος η Νίμπουργκ. Αν η Ένωση παίξει με τους Τσέχους κατά πάσα πιθανότητα θα είναι στο Final Four. Αλλά και με τις άλλες δύο, ελαφρύ φαβορί είναι η Ένωση λόγω αποτελεσμάτων, σοβαρότητας, ποιότητας και έδρας.

Το... καμίνι της SUNEL Arena

Η SUNEL Arena μετατράπηκε σε... κολαστήριο στην περσινή σειρά με τη Ναντέρ, όπου η ΑΕΚ έκανε δύο νίκες και πέρασε στο Final Four. Οι Γάλλοι λύγισαν και από την έδρα καθώς δυσκολεύτηκαν πολύ να αντεπεξκέλθουν σε αυτό που συνάντησαν.

Και φέτος... μπάλα θα παίξει η SUNEL Arena. Ο κόσμος της ΑΕΚ έκλεψε την παράσταση και στο Βερολίνο και πλέον καλείται να κάνει το κομμάτι του και στην έδρα της Βασίλισσας. Είναι πολύ σημαντικό να παίζεις με πλεονέκτημα έδρας

Και για την έδρα που έχει η ΑΕΚ, μπορεί να κάνει τη διαφορά για την πρόκριση. Η δουλειά πρέπει να γίνει στο πρώτο ματς και αν χρειαστεί και τρίτο πάλι στη SUNEL Arena θα παιχθεί. Ο Σάκοτα αποθέωσε τον κόσμο της Ένωσης στη συνέντευξη Τύπου και τους περιμένει να φτιάξουν μια... κολασμένη ατμόσφαιρα για τον αντίπαλο.

Θεωρώ πως θα έχουμε sold out για το Game 1 των προημιτελικών, αλλά και σε περίπτωση που η σειρά πάει σε Game 3. Ο Σάκοτα όπου σταθεί και όπου βρεθεί μιλά για τον κόσμο της ΑΕΚ.

Τα 21 επιθετικά ριμπάουντ, οι MVP Μπάρτλεϊ-Γκρέι και ο δάσκαλος Σάκοτα

Θα σταθώ και στο μοναδικό αρνητικό από το ματς κόντρα στην Άλμπα. Οι Γερμανοί διεκδίκησαν το ματς και τις πιθανότητες που είχαν για την πρωτιά για έναν λόγο. Μάζεψαν συνολικά 21 επιθετικά ριμπάουντ στο ματς.

Ανανέωσαν πάρα πολλές επιθέσεις και βρήκαν πόντους από δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες. Η Ένωση θα πρέπει να είναι πιο προσηλωμένη στα επόμενα ματς, να κάνει καλύτερα box out και να πηγαίνει καλύτερα στο κάθε ριμπάουντ για να μην αφήνει έξτρα κατοχές στον αντίπαλο.

Πλεόν το επίπεδο είναι υψηλότερο και οι λεπτομέρειες μετράνε. Δεν πρέπει να επαναληφθούν τα ίδια λάθη.

Frankly, my dear, Bartley gives a damn - flirting with triple-double while scoring 29 on the road is aura defined! 😮‍💨#BasketballCL pic.twitter.com/fSvlbVLtec — Basketball Champions League (@BasketballCL) March 18, 2026

Πάντως η ΑΕΚ σε άλλο ένα ματς είχε σε εκπληκτική κατάσταση τους ηγέτες της. Τους δύο κυρίους που κάνουν εντυπωσιακά πράγματα από το ξεκίνημα της σεζόν και την οδηγούν εκ του ασφαλούς. Γκρέι και Μπάρτλεϊ έδωσαν show με 29 και 26 πόντους αντίστοιχα. Θεωρώ πως θα είναι δίκαιο να μοιραστούν το βραβείο του MVP. Να... κοπεί στη μέση γιατί το αξίζουν και οι δύο.

Η Βασίλισσα είναι ευλογημένη που τους έχει. Εξαιρετικοί παίκτες, υπέροχοι χαρακτήρες. Έχουν εξαιρετική σχέση, λατρεύουν να παίζουν παρέα στο παρκέ και αυτό φαίνεται και στο γήπεδο. Koμβικοί σε άλλο ένα παιχνίδι οι Μπράουν και Νάναλι. Είπαμε και σε προηγούμενο blog πως η ΑΕΚ έχει Fantastic Four (Γκρέι-Μπάρτλεϊ-Νάναλι-Μπράουν).

Για το τέλος άφησε τον πρωτεργάτη, τον άνθρωπο που ενώνει τα κομμάτια. Ο σπουδαίος Ντράγκαν Σάκοτα παραδίδει μαθήματα σε κάθε ματς και η ΑΕΚ τελείωσε αήττητη τη φάση των 16, παίζοντας όμορφο μπάσκετ.

Για δεύτερη σερί σεζόν είναι στους 8 και για δεύτερη σερί σεζόν θέλει να πάει στο Final Four. Μια εμβληματική φυσιογνωμία για την ΑΕΚ που είναι μέσα σε όλες τις μεγάλες τις στιγμές από το 2002 και μετά.

Πρωτάθλημα με ανατροπή το 2002, Κύπελλο και BCL το 2018. Σπουδαίες πορείες στο BCL σχεδόν σε κάθε σεζόν. ΑΕΚ σημαίνει Σάκοτα, Σάκοτα σημαίνει ΑΕΚ. Δεν αμφισβητείται αυτό. Και όπως έχει πει σε προηγούμενο blog, κάποια στιγμή θα πρέπει να φτιαχτεί άγαλμα για τον Σάλε έξω από τη SUNEL Arena.