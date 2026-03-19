Γκρέι: Το τρελό +138 της ΑΕΚ με τον Ραϊκουάν στο παρκέ

Νίκος Καρφής
bet365

Ο Ραϊκουάν Γκρέι είναι παίκτης-ορχήστρα για την ΑΕΚ και το αποδεικνύει και το τον συντελεστή +/- της Ένωσης όταν βρίσκεται στο παρκέ.

Η ΑΕΚ συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο BCL. Η Βασίλισσα είναι η μοναδική αήττητη ομάδα της φάσης των 16, αφού πέρασε και από το Βερολίνο, νικώντας την Άλμπα με 93-88 στην παράταση. Πλέον περιμένει να μάθει με ποιον εκ των Μπανταλόνα, Γαλατά και Νίμπουργκ θα παίξει στην κλήρωση της Παρασκευής.

Ο Ραϊκουάν Γκρέι στην δεύτερη σεζόν του με την Ένωση ηγείται με εκπληκτικό τρόπο και κάνει τα πάντα στο παρκέ. Υποψήφιος MVP του BCL μαζί με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ. Ο Γκρέι είναι κομβικός για την ΑΕΚ και τον Σάκοτα.

Με διαφορά ο καλύτερος all around παίκτης της Βασίλισσας και ίσως ολόκληρου του BCL. Και υπάρχει και ένα στατιστικό που δείχνει πόσο σημαντικός είναι στη λειτουργία των κιτρινόμαυρων.

Με τον Ραϊκουάν στο παρκέ, η Ένωση έχει +138 στο +/-. Δηλαδή όταν παίζει ο Γκρέι η ΑΕΚ έχει βάλει 138 πόντους παραπάνω από τους αντιπάλους της. Είναι εκπληκτικό αυτό το νούμερο και περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο την ποιότητα του σταρ της ομάδας του Σάκοτα.

 
@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

