Ο Ραϊκουάν Γκρέι είναι παίκτης-ορχήστρα για την ΑΕΚ και το αποδεικνύει και το τον συντελεστή +/- της Ένωσης όταν βρίσκεται στο παρκέ.

Η ΑΕΚ συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο BCL. Η Βασίλισσα είναι η μοναδική αήττητη ομάδα της φάσης των 16, αφού πέρασε και από το Βερολίνο, νικώντας την Άλμπα με 93-88 στην παράταση. Πλέον περιμένει να μάθει με ποιον εκ των Μπανταλόνα, Γαλατά και Νίμπουργκ θα παίξει στην κλήρωση της Παρασκευής.

Ο Ραϊκουάν Γκρέι στην δεύτερη σεζόν του με την Ένωση ηγείται με εκπληκτικό τρόπο και κάνει τα πάντα στο παρκέ. Υποψήφιος MVP του BCL μαζί με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ. Ο Γκρέι είναι κομβικός για την ΑΕΚ και τον Σάκοτα.

Με διαφορά ο καλύτερος all around παίκτης της Βασίλισσας και ίσως ολόκληρου του BCL. Και υπάρχει και ένα στατιστικό που δείχνει πόσο σημαντικός είναι στη λειτουργία των κιτρινόμαυρων.

Με τον Ραϊκουάν στο παρκέ, η Ένωση έχει +138 στο +/-. Δηλαδή όταν παίζει ο Γκρέι η ΑΕΚ έχει βάλει 138 πόντους παραπάνω από τους αντιπάλους της. Είναι εκπληκτικό αυτό το νούμερο και περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο την ποιότητα του σταρ της ομάδας του Σάκοτα.