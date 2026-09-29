Η ΑΕΚ θα παραταχθεί και κόντρα στο Μαρούσι (3/9, 16:00) με σημαντικές απουσίες στη frontline.

Σε ρυθμούς πρεμιέρας της Stoiximan GBL έχει μπει η ΑΕΚ που θα κοντραριστεί στη SUNEL Arena με το Μαρούσι το Σάββατο (live Gazzetta, 16:00).

O Nτράγκαν Σάκοτα δεν είχε στη διάθεση του για το ματς με τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό του Super Cup τους Ντέρικ Γουίλιαμς, Κισόν Φίζελ και Γκρεγκ Μπράουν. Οι τρεις σημαντικές απουσίες στη frontline θα παραμείνουν και κόντρα στο Μαρούσι.

Αναμένεται να πάρει αρκετό χρόνο ο Τσαλμπούρης που ήταν ο κορυφαίος της Ένωσης κόντρα στον Ολυμπιακό, ενώ σημαντικές βοήθειες θα προσφέρει και ο Νόλεϊ που έχει δοκιμαστεί στο «4» στις προπονήσεις εξαιτίας των ατυχιών και των τραυματισμών.

Μην ξεχνάμε πως οι Γουίλιαμς και Μπράουν είναι οι δύο που θα μοιραστούν τη θέση «4 » μέσα στη σεζόν, με τον Τσαλμπούρη να δίνει και εκείνος λύσεις στη θέση. Ο Φίζελ αποτελεί το backup του Νέλι Τζόζεφ στη θέση του σέντερ.

Ο Γουίλιαμς έχει πιθανότητες να παίξει με την Σάλον στην πρεμιέρα του BCL την Τετάρτη όπως αναφέρθηκε και στο Gazz Floor by Novibet της Δευτέρας, ενώ μένει να φανεί αν θα προλάβουν οι Μπράουν και Φίζελ να είναι έτοιμοι για το ματς με τον Άρη στην 2η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Στα θετικά το γεγονός πως ο Ερτέλ έχει περισσότερες προπονήσεις στα πόδια του πλέον και θα είναι ακόμα πιο έτοιμος σε σχέση με το ματς με τον Ολυμπιακό, όπου και εκεί έδειξε την ποιότητα του σε ορισμένες στιγμές.