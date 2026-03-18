Ο κόσμος της ΑΕΚ βρέθηκε στην Uber Arena και έδωσε το δικό του show σε μια βραδιά που η Ένωση πήρε το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

H AEK συνεχίζει ασταμάτητη την πορεία της στο BCL. H Ένωση επικράτησε της Άλμπα μέσα στο Βερολίνο στην παράταση με 93-88 και έτσι εξασφάλισε την πρώτη θέση του ομίλου που δίνει πλεονέκτημα έδρας για τα playoffs της διοργάνωσης.

Πλέον η ομάδα του Σάκοτα θα κοντραριστεί με έναν εκ των Γαλατασαράι, Μπανταλόνα και Νίμπουργκ. Η κλήρωση την Παρασκευή στη 13:00.

Η Βασίλισσα σε άλλο ένα εκτός έδρας ματς είχε κοντά της τον κόσμο της που δημιούργησε μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και δεν σταμάτησε λεπτό να τραγουδά. Περίπου 500 φίλοι της Ένωσης βρέθηκαν στην Uber Arena και έβαλαν το λιθαράκι τους με τη φωνή τους για να πάρει η ΑΕΚ την πρωτιά.

Ταξίδεψαν από Ελλάδα, ενώ αρκετοί φυσικά πήγαν από τη Γερμανία, από Μόναχο και Βερολίνο μεταξύ άλλων.