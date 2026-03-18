Άλμπα - ΑΕΚ 88-93: Πρώτη και αήττητη Βασίλισσα με πλεονέκτημα έδρας
Η Βασίλισσα συνέχισε εντυπωσιακά την πορεία της στο BCL. H AEK επικράτησε της Άλμπα μέσα στο Βερολίνο στην παράταση με 93-88. Με αυτόν τον τρόπο πήρε την πρώτη θέση του ομίλου και έτσι εξασφάλισε το πλεονέκτημα έδρας για τα playoffs της διοργάνωσης.
Ο κόσμος της Ένωσης ήταν εντυπωσιακός για άλλη μια φορά και όσοι βρέθηκαν (περίπου 500) στο Βερολίνο δημιούργησαν πολύ όμορφη ατμόσφαιρα.
Για την ομάδα του Σάκοτα ο Μπάρτλεϊ είχε 29 πόντους και ο Γκρέι τελείωσε με 24 πόντους. Από την πλευρά των Γερμανών ο Μπιν είχε 15 πόντους και 7 ριμπάουντ. Μελανό σημείο τα 20 επιθετικά ριμπάουντ που πήρε η Άλμπα.
Στο 6-0 πηγε η ΑΕΚ, στο 4-2 οι Γερμανοί που πέρασαν ως 2οι.
ΑΕΚ - Άλμπα: Το ματς
Ο Μάτισεκ ξεκίνησε με 2/2 τρίποντα και έκανε το 6-5 για την Άλμπα στο 2. Ο Μπάρτλεϊ είχε κέφια στο ξεκίνημα και έκανε το 13-14 και φτάνει τους 9 πόντους. Η Άλμπα έκανε ζημιά στην ΑΕΚ στο ξεκίνημα με τα επιθετικά της ριμπάουντ. Ο Λεκαβίτσιους έκανε το 17-22 για την Ένωση, δύο λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περιόδου. Ο Γκρέι πάτησε γερά και κάρφωσε για το 19-28 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.
Ο Μπάρτλεϊ με το τέταρτο τρίποντο του έγραψε τοπ 23-37 στο 23'. Με ένα 6-0 των Γερμανών, ο Γουντ έκανε το 30-37 στα μέσα της περιόδου. Ο Μπάρτλεϊ με γκολ φάουλ έκανε το 33-40 στο 15'. Με 7 σερί πόντους του Χαντ η Άλμπα ισοφάρισε σε 44-47. Ο Μπάρτλεϊ είπε την τελευταία λέξη και έκανε το 46-52 στην τελευταία φάση του ημιχρόνου.
Ο Μάτισεκ έγραψε το 53-54 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Ο Μπράουν έκανε το 57-64 στο 27' και συνέχισε να δίνει λύσεις στην Ένωση. Ο Γκρέι έφτασε τους 20 πόντους και έκανε το 65-67 στο 33'. Ο Νάναλι με μεγάλο τρίποντο έκανε το 66-70, πέντε λεπτά πριν το τέλος. Ο Νάναλι με γκολ φάουλ έγραψε το 73-74 στο 38'. Το ματς έγινε θρίλερ και ο Μπιν ισοφάρισε σε 79-79 στα 0.8 για τέλος και έστειλε το ματς στην παράταση.
Ο Γκρέι κάρφωσε για το 82-87 στο 43', ενώ ο Μπράουν κάρφωσε για το 82-91 και κλείδωσε την πρωτιά.
Τα δεκάλεπτα: 19-28, 46-52, 62-64, 79-79, 88-93
MVP: Ο Μπάρτλεϊ με 29 πόντους και ο Γκρέι με 24 πόντους ήταν οι κορυφαίοι.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μπιν με 18 πόντους με 8 ριμπάουντ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 20 επιθετικά ριμπάουντ της Άλμπα.
