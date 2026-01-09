Η Καρδίτσα προκρίθηκε στις «16» καλύτερες ομάδες του BCL και το κατάφερε χάρη στην ηγετική φυσιογνωμία που έχει στον πάγκο της, τον Νίκο Παπανικολόπουλο που ξέρει τον τρόπο και το’ χει ξανακάνει.

Η Καρδίτσα έγραψε ιστορία! Διέλυσε τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα (84-75) για δεύτερη σερί φορά και πήρε την πρόκριση στις «16» καλύτερες ομάδες του Basketball Champions League.

Χωρίς να έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ, πρεσβεύοντας ένα μπάσκετ με τον ίδιο προπονητή εδώ και τρία χρόνια, έχει καταφέρει να τραβήξει τα βλέμματα όλων και φυσικά να κερδίσει τον σεβασμό για τα σπουδαία επιτεύγματα που έχει πετύχει.

Ο Καλαματιανός ξέρει και το'χει ξανακάνει

Ο Νίκος Παπανικολόπουλος βρίσκεται στην άκρη του πάγκου της Καρδίτσας από το 2023. Από τότε έχει σώσει την ομάδα από υποβιβασμό τη σεζόν 2022-23, καθώς έχει καταφέρει

να την βγάλει και στην Ευρώπη, μετά την εξαιρετική πορεία στη Stoiximan GBL.

Το αποκορύφωμα ήρθε… τώρα, αφού διέλυσε την σέρβικη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, δύο φορές και κατάφερε να πάρει την ιστορική πρόκριση. Το ταξίδι συνεχίζεται για την Καρδίτσα και έχει στο «τιμόνι» της έναν άνθρωπο που ξέρει τον δρόμο προς την επιτυχία.

Ο Νίκος Παπανικολόπουλος, έχει κάνει ξανά παρόμοιο επίτευγμα στο παρελθόν ως head coach του Περιστερίου. Πιο συγκεκριμένα ο Καλαματιανός τεχνικός τη σεζόν 2019-20, οδήγησε την ομάδα των δυτικών προαστίων, ως τους «16» τους Basketball Champions League.

Τότε είχε βρει απέναντί του το εμπόδιο της πανίσχυρης Χάποελ Ιερουσαλήμ, όπου απέκλεισε το Περιστέρι σε διπλά παιχνίδια (91-78) και (73-79). Αξίζει να σημειωθεί πως την ίδια σεζόν ο Νίκος Παπανικολόπουλος είχε οδηγήσει τους «πρίγκιπες της δυτικής όχθης», ως στον πρώτο τελικό του Super Cup, αποκλείοντας τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό.

Ό,τι και να γίνει από εδώ και στο εξής, η διοίκηση της θεσσαλικής ομάδας, θα πρέπει να γράψει με χρυσά γράμματα το όνομα του 46χρονου τεχνικού, στους τoίχους των αποδυτηρίων του κλειστού «Γιάννης Μπουρούσης».

Τα ελληνικά κομμάτια του «παζλ»

Το ρόστερ έχει φτιαχτεί γύρω από Έλληνες που έχουν την εμπειρία και ξέρουν πώς να… οδηγήσουν την Καρδίτσα όσο πιο ψηλά γίνεται, τη φετινή χρονιά.

Ο Λεωνίδας Κασελάκης, όντας ένας από αυτούς, κουβαλώντας αρκετά χρόνια στην πλάτη του, είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδας, έχοντας και ως άξιο συμπαραστάτη τον Νίκο Δίπλαρο.

Ο πρώην αρχηγός του Περιστερίου, ξέρει πως να ανταπεξέλθει στις απαιτητικές διοργανώσεις, καθώς έχει πάρει… μυρωδιές και από Final Four BCL και φυσικά έχει αποκομίσει εμπειρίες από παιχνίδια EuroLeague. Στην αντίπερα όχθη, ο 28χρονος βραχύσωμος γκαρντ, έχει αποδείξει όλα τα χρόνια παρουσίας του στην ομάδα, πως παίζει με την ψυχή του και φυσικά αποκορύφωμα, η φοβερή του εμφάνιση στο δεύτερο ματς κόντρα στη Σπαρτάκ.

Ο Δίπλαρος, ήταν εκ των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης, τελειώνοντας το παιχνίδι με 14 πόντους (1/2 δίποντα,4/8 τρίποντα), 7 ασίστ και 1 ριμπάουντ σε 23:52 λεπτά συμμετοχής.

Ο Γιώργος Καμπερίδης, κλείνει την τριάδα των Ελλήνων που έχουν τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής, δίνοντας χρήσιμα λεπτά ξεκούρασης στου βασικούς της ομάδας, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον χρόνο του μέσα στο παρκέ.