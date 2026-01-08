Δίπλαρος: «Θέλω να αφιερώσω αυτή τη νίκη στους δύο αφανείς ήρωες, είναι οι βοηθοί που έχουμε»

Ο Νίκος Δίπλαρος, πραγματοποίησε δηλώσεις μετά τη σπουδαία πρόκριση της Καρδίτσας στους «16» του BCL και αποθέωσε τους «αφανείς ήρωες, τους βοηθούς προπονητές», όπως αποκάλεσε ο ίδιος για τη δουλειά που κάνουν στην ομάδα.

Η Καρδίτσα, πανηγύρισε ιστορική πρόκριση μέσα στο γήπεδό της, επικρατώντας της Σπαρτάκ με 84-75.

Ο Νίκος Δίπλαρος, ήταν εκ των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης, τελειώνοντας το παιχνίδι με 14 πόντους (1/2 δίποντα,4/8 τρίποντα), 7 ασίστ και 1 ριμπάουντ σε 23:52 λεπτά συμμετοχής.

Στις δηλώσεις του, αμέσως μετά τη σπουδαία πρόκριση που πέτυχε η ομάδα του, αποθέωσε μεταξύ άλλων τους βοηθούς προπονητές, για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν στον σύλλογο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκος Δίπλαρος:

«Το πιστέψαμε από την αρχή των play-ins. Ξέραμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία πολύ καλή, σκληρή ομάδα,physical ομάδα. Μία σέρβικη ομάδα που παίζει πολύ σκληρά και με καλή τακτική. Δουλέψαμε κι εμείς πάρα πολύ την τακτική μας. Όλα τα παιδιά και οι προπονητές έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά πιστεύω».

Θέλω να αφιερώσω αυτή τη νίκη στους δύο αφανείς ήρωες συγκεκριμένα γιατί δεν φαίνονται. Είναι οι βοηθοί που έχουμε. Είναι ο Γιάννης ο Μίσσας και ο Παπαμάρκος. Ξημεροβραδιάζονται στα βίντεο και μας δίνουν όλες τις καλές πληροφορίες και είμαστε έτοιμοι σε back-to-back παιχνίδια που δεν τα έχει συνηθίσει αυτή η πόλη.

Δεν τα έχει συνηθίσει αυτή η ομάδα. Όμως είναι εκεί, είναι πάντα έτοιμοι και μας βοηθάνε σε κάθε παιχνίδι».

Για την πνευματική ετοιμότητα για αυτή την επιτυχία: «Για να κερδίσεις μία τέτοια σειρά αγώνων πρέπει να έχεις ψυχικά αποθέματα και να είσαι δυνατός ψυχικά. Να πας στη Σερβία και να κάνεις break στον πρώτο αγώνα σημαίνει πολλά. Δείχνει τι ψυχή έχει αυτή η ομάδα και τι θέληση και δίψα έχει να προχωρήσει, όχι μόνο στο BCL, αλλά και γενικά. Σε κάθε αγώνα, σε κάθε προπόνηση, να βελτιώνεται και να ανεβαίνει σταδιακά και να τρυπήσει το ταβάνι της μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσει.

Και τώρα; «Και τώρα συνεχίζουμε. Την Κυριακή έχουμε αγώνα. Θα πανηγυρίσουμε σήμερα και από αύριο πάλι τα κεφάλια μέσα και ξεκινάμε γιατί το πιο βασικό για εμάς είναι το ελληνικό πρωτάθλημα, αυτό δεν το ξεχνάμε».

Για το αν η Ευρώπη είναι χαλάρωση ανάμεσα στο άγχος της Stoiximan GBL: «Έτσι λέγαμε και το καλοκαίρι. Λέγαμε να πάμε να το ευχαριστηθούμε. Να περάσουμε καλά γιατί είναι δύσκολο όμιλος. Όταν παίζεις μπάσκετ όμως θέλεις να κερδίζεις. Δεν παίζεις για να ευχαριστηθείς κάτι. Τι δουλειά μας κάνουμε σε όλα τα παιχνίδια. Είτε είναι η ΑΕΚ, είτε είναι η Άλμπα που είναι πολύ μεγάλες ομάδες, εμείς θα είμαστε εκεί και θα προσπαθούμε να πάρουμε ότι μας αναλογεί».

Για τα μεγάλα σουτ του στο τελευταίο δεκάλεπτο: «Ένιωσα ότι έπρεπε να βγω μπροστά σήμερα. Στο προηγούμενο παιχνίδι ο Μπράντον Τζέφερσον βγήκε μπροστά και μας βοήθησε πάρα πολύ με τα σουτ του. Σήμερα είχαν πέσει πάρα πολλοί πάνω και δεν μπόρεσε να βρει τον ρυθμό που βρήκε στο πρώτο παιχνίδι. Βρήκα κάποιους χώρους, ήταν λίγο η μέρα μου στο τέλος. Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου και τον κόουτς γιατί μου δίνουν τη μπάλα».

