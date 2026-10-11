Ο Τζάστιν Τέρνερ ήταν ο πολυτιμότερος της Καρδίτσας στη νίκη επί του Βίκου, πραγματοποιώντας ολοκληρωμένη εμφάνιση και συστήθηκε στην GBL.

Το 2/2 έκανε η Καρδίτσα στην GBL, επικρατώντας των Βίκος Φalcons με 85-74, παρουσιάζοντας πολύ καλό πρόσωπο στο τελευταίο δεκάλεπτο το οποίο ήταν αρκετό για της δώσει τη νίκη.

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου είχε ως πρωταγωνιστή τον Τζάστιν Τέρνερ που αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης, ολοκληρώνοντας τον αγώνα, με 26 πόντους (8/11 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/6 βολές), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Το ευρωπαϊκό του παρελθόν

Ο Τζάστιν Τέρνερ διανύει την πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα, ωστόσο έχει ευρωπαϊκή εμπειρία, αφού μετά τα χρόνια του στο κολλέγιο και την G-League, μετακόμισε στην Ισπανία, στην Πολωνία και στη συνέχεια στη Λιθουανία.

Συγκεκριμένα ο 28χρονος γκαρντ το 2023 αγωνίστηκε με την Ουρένσε, στη δεύτερη κατηγορία Ισπανίας, έχοντας μ.ο 14.3 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 3 ασίστ μ.ο. Έναν χρόνο αργότερα αγωνίστηκε στην Ανβίλ, όπου είχε 11.2 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ στο πολωνικό πρωτάθλημα, σε 35 συμμετοχές. Μάλιστα τη συγκεκριμένη σεζόν, έπαιξε και στο FIBA Europe Cup, μετρώντας 12.1 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 12 αγώνες.

Πριν γίνει κάτοικος Καρδίτσας, ο Τέρνερ έκανε πέρασμα από τη Λιθουανία, για λογαριασμό της Γκαργκτζού, με την οποία τερμάτισε στην έκτη θέση του πρωταθλήματος, ενώ ο ίδιος αναδείχθηκε 4ος σκόρερ του πρωταθλήματος με 16.1 πόντους, ενώ είχε σε 31.5 λεπτά συμμετοχής, 4 ριμπάουντ, 3.6 ασίστ, 1.1 κλεψίματα με 45% στα δίποντα, 39% στα τρίποντα και 86% στις βολές.

Πλέον υπό τις οδηγίες του Νίκου Παπανικολόπουλου, ο Αμερικανός γκαρντ μπορεί να ηγηθεί της Καρδίτσας και να την... οδηγήσει προς την υλοποίηση των στόχων της, τη φετινή σεζόν, έχοντας συστηθεί με τον καλύτερο τρόπο στο ελληνικό πρωτάθλημα.