Καρδίτσα - Σπαρτάκ 84-75: «Πέταξε» για τους 16 και συνεχίζει να ονειρεύεται

Έγραψε ιστορία η Καρδίτσα, επικρατώντας της Σπαρτάκ με 84-75, στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης» και πήρε την πρόκριση στις «16» καλύτερες ομάδες του Basketball Champions League.

Η Καρδίτσα επικράτησε της Σπαρτάκ με 84-75, έκανε το 2-0 στη σειρά και συνεχίζει το ταξίδι της στο Basketball Champions League.

Η θεσσαλική ομάδα, ζει μεγάλες στιγμές, καθώς στην παρθενική της παρουσία στη διοργάνωση, κατάφερε και πέρασε στη φάση των «16», εκεί που θα μπει στον ίδιο όμιλο με την ΑΕΚ, την Τόφας/ Σολέ και την Άλμπα Βερολίνου.

Καρδίτσα - Σπαρτάκ: Ο αγώνας

Παρά το νευρικό ξεκίνημα αμφότερων των ομάδων, τα σουτ τριών πόντων κυριάρχησαν στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με το σκορ είναι ισόπαλο στους έξι πόντους (4’).
Η Σπαρτάκ, μέσω των επιθετικών ριμπάουντ που πήρε κατάφερε και απέκτησε ένα μικρό προβάδισμα (8-14), 6’ αλλά η Καρδίτσα απάντησε άμεσα μετά από ένα σερί 7-0 και πέρασε εκ νέου μπροστά στο σκορ (15-14), 8’.

Οι φιλοξενούμενοι, ήταν πιο ορεξάτοι στα πρώτα λεπτά της δεύτερης περιόδου και έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Νίκολιτς (9π.), διεύρυναν το προβάδισμά τους με +6 (23-29), 12’.

 

Οι Σέρβοι, βρίσκοντας ρυθμό στην επίθεση, από την καλή τους άμυνα πήγαν στο (28-39), 15’ και ασκησαν περαιτέρω πίεση στη θεσσαλική ομάδα.
Ωστόσο, το σύνολο του Νίκου Παπανικολόπουλου στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, πραγματοποίησε ένα επιμέρους σερί 20-5 με τον Μπράντι Τζέφερσον(8π, 20’) και τον Μάντσεν (8π, 15’), να ευστοχούν σε μεγάλα σουτ και να πηγαίνουν στα αποδυτήρια, έχοντας πάρει και πάλι τη διαφορά με το μέρους τους (48-44), 20’.

Μετά την ανάπαυλα, οι άμυνες «έσφιξαν» και αυτό δεν ευνόησε τους γηπεδούχους, καθώς σπατάλησαν από νωρίς τα πέντε ομαδικά φάουλ (25’) και έδιναν ελεύθερες βολές στη Σπαρτάκ. Η Καρδίτσα, κρατούσε με «νύχια και με δόντια» το προβάδισμα, στο μεγαλύτερο διάστημα του τρίτου δεκαλέπτου, όμως οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν, έπειτα από μία εύστοχη βολή του Ρέμπιτς (58-58), 29’.

Οι αλλεπάλληλες εναλλαγές στο σκορ, μαζί με τα φάουλ, ήταν τα στοιχεία που επικράτησαν στα πρώτα λεπτά της 4ης περιόδου. Ο Λεωνίδας Κασελάκης μετά από τρίποντο και φάουλ έδωσε… ανάσα στην ομάδα του με προβάδισμα έξι πόντων (75-69), 36'. Το φινάλε της αναμέτρησης βρήκε την Καρδίτσα να είναι σε θέση οδηγού, έχοντας το προβάδισμα με 9 πόντους, έπειτα από κλέψιμο και λέι απ του Δίπλαρου, κάνοντας το (80-71), δύο λεπτά πριν τη λήξη. Σε μία από τις τελευταίες επιθέσεις των γηπεδούχων η μπάλα πήγε στα χέρια του Ντέιμεν Τζέφερσον και μετά από δύο εύστοχες βολές, «κλείδωσε» τη νίκη και την πρόκριση για την ομάδα του.

Στη φάση των «16» θα βρει στον όμιλό της την ΑΕΚ, την Τόφας/Σολέ και την Άλμπα Βερολίνου.


Τα δεκάλεπτα: 20-25, 48-44, 58-60, 84-75

MVP ΗΤΑΝ ΟΝόα Χόρχλερ με 17 πόντους (8/8 δίποντα, 1/2 βολές), 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ ΟΝτανίλο Νίκολιτς με 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕΤο double-double του Χόρχλερ.

Karditsa IaponikiFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2Brandon Jefferson *35:10133/742.9%0/00%3/742.9%4/4100%123812--1918
3Noah Horchler27:10178/1172.7%8/8100%0/30%1/250%3710-2-2-1625
4El Ellis III00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
5Michail Liapis00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
10Mike Bothwell *15:36103/837.5%3/837.5%0/00%4/4100%1-114-2-39
11Thomas Zevgaras00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
12Nikolaos Diplaros23:52145/1050%1/250%4/850%0/00%-1173321417
21Leonidas Kaselakis *17:5762/540%0/20%2/366.7%0/10%-55-31---16
22Georgios Kamperidis17:4531/425%0/20%1/250%0/00%-11-4-1-62
23Warren Washington *11:4800/10%0/10%0/00%0/00%123-521-41
24Damien Jefferson *27:37134/944.4%3/650%1/333.3%4/666.7%-221233--59
25Alexander Madsen23:0583/560%3/475%0/10%2/450%23522-22-115
Team/Coaches1-1-----
TOTAL2008429/6048.3%18/3354.5%11/2740.7%15/2171.4%92332192611133
KK Spartak Office ShoesFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
3Luka Cerovina15:3852/540%1/250%1/333.3%0/00%1013310164
7Igor Drobnjak21:1861/333.3%1/1100%0/20%4/4100%02223010-79
8Olivier Hanlan *32:2583/933.3%2/450%1/520%1/425%13433230-137
11Stefan Momirov *17:2951/520%0/10%1/425%2/2100%01112200-21
13Vojin Medarevic *05:4000/10%0/00%0/10%0/00%011011001-1
21Shevon Thompson *29:27146/966.7%6/966.7%0/00%2/450%31013024212122
23Dalibor Ilic09:5721/250%1/250%0/00%0/00%14511100-86
33Javontae Hawkins23:48123/933.3%1/333.3%2/633.3%4/4100%20212111-910
34Boris Bodrozic00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
44Danilo Nikolic27:29156/1250%6/1060%0/20%3/3100%33612200-1014
Nikola Rebic *16:4982/450%0/10%2/366.7%2/450%0113410007
TOTAL2007525/5942.4%18/3354.5%7/2626.9%18/2572%15264115231573
@Photo credits: eurokinissi, (ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ / EUROKINISSI)
     

