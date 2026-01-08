Στο ίδιο γκρουπ με την ΑΕΚ η Καρδίτσα, αυτός είναι ο όμιλος στους «16» του BCL

Η Καρδίτσα πέτυχε την υπέρβαση και προκρίθηκε στις 16 κορυφαίες ομάδες του BCL στην παρθενική της συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση – Δείτε τον όμιλο των Θεσσαλών.

Η Καρδίτσα έκανε το 2/2 στα Play-Ins του Basketball Champions League απέναντι στη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, επικρατώντας με 84-75 και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στις 16 κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης.

Οι Θεσσαλοί διπλασίασαν τις νίκες τους κόντρα στους Σέρβους και προκρίθηκαν πανηγυρικά στους «16», ολοκληρώνοντας την υπέρβαση στην παρθενική τους ευρωπαϊκή παρουσία.

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου τοποθετήθηκε στο Group J του BCL. Εκεί βρίσκονταν ήδη η ΑΕΚ και η Άλμπα Βερολίνου, που είχαν προκριθεί απευθείας στο Top-16. Τον όμιλο θα συμπληρώσει ο νικητής του ζευγαριού Τόφας - Σολέ. Η Τόφας επικράτησε στο Game 1 με 89-75. Το δεύτερο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 9 Ιανουαρίου στη Γαλλία.

Group J