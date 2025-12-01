Ο Νίκος Καρφής γράφει για τις στοχευμένες κινήσεις της ΑΕΚ που ήρθαν σε πολύ σωστό timing για να μπορέσει η ομάδα να είναι έτοιμη για τα δύσκολα ματς που έρχονται.

Είναι περίεργο και κάπως βαρετό να μην έχει ματς η ΑΕΚ για μεγάλο χρονικό διάστημα και να πρέπει να μείνει σε καλή κατάσταση και σε ρυθμό μέσω των προπονήσεων. Αυτό συμβαίνει γιατί την 8η αγωνιστική η ομάδα είχε ρεπό, ενώ στη συνέχεια ακολουθούν και οι υπεχρεώσεις των Εθνικών ομάδων. Η Ένωση θα συμπληρώσει 21 μέρες χωρίς επίσημο ματς, μέχρι την επόμενη επίσημη υποχρέωση της κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ την ερχόμενη Κυριακή.

Σε αυτό το διάστημα πάντως η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έκλεισε σημαντικά κενά στο ρόστερ της με την απόκτηση του Μπράουν και Κλαβέλ και ενίσχυσε θέσεις που... πονούσε. Μάλιστα προχωρά στις κινήσεις στο σωστό timing εκμεταλλευόμενη τη διακοπή και το ρεπό της στo πρωτάθλημα.

Μπράουν και Κλαβέλ την ανεβάζουν επίπεδο

Ο Άντονις Αρμς δεν έπεισε σε κανένα ματς και ήταν αναγκαίο η Ένωση να κινηθεί για έναν παίκτη που θα της δώσει λύσεις στις θέσεις των forwards. Επίσης ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας δεν είναι ο ίδιος παίκτης σε σχέση με την περσινή σεζόν και έχει ρίξει τους μέσους όρους του. Ο Λιθουανός έδινε πολλές λύσεις για αρκετό διάστημα αλλά στα τελευταία ματς της περσινής σεζόν τον επηρέασε και το θέμα που είχε στη μέση του. Έχει την προσωπικότητα και την ποιότητα, αλλά προφανώς η Ένωση ήθελε άλλη μια λύση πίσω από τον Γκρέι για την απαιτητική φετινή αγωνιστική περιόδο.

Και έτσι αποκτήθηκε ο Μπράουν με σκοπό να συνεισφέρει και στις δύο θέσεις των forwards. Με «ένα σμπάρο δυο τρυγόνια». Ο Μπράουν είναι ένας εκρηκτικός παίκτης και δουλεύει εντατικά στο διάστημα της διακοπής με σκοπό να είνα πανέτοιμος στα επίσημα ματς που έρχονται. Γρήγορος, αλτικός, εκρηκτικός, φημίζεται για τα καρφώματα του. Εκρηκτικό πρώτο βήμα που του επιτρέπει να ξεφεύγει από τους αντιπάλους του. Του αρέσει να παίζει πρόσωπο με πρόσωπο. Παίκτης που σίγουρα θα ξεσηκώσει τη SUNEL Arena.

Λατρεύει να τελειώνει φάσεις στο transition και να ολοκληρώνει τις λόμπες των συμπαικτών του. Ένα παιδί που σίγουρα θα φέρει ένταση και ενέργεια στην ΑΕΚ. Η Βασίλισσα απέκτησε έναν παίκτη που θα κλείσει τρύπες σε περισσότερες από μια θέσεις και θα... λύσει τα χέρια του Σάκοτα.

Πάμε και στον Πορτορικάνο Κλαβέλ. Είχατε ενημερωθεί από το Gazzetta πως η Ένωση δεν θα μείνει στον Μπράουν και θα ενισχυθεί και στα γκαρντ με έναν σκόρερ. Έτσι κι έγινε, καθώς η Ένωση έβαλε στη... φαρέτρα της τον Κλαβέλ που στο παρελθόν πέρασε από τον Προμηθέα και μάλιστα πέτυχε 45 πόντους σε ματς κατά της ΑΕΚ.

O Kλαβέλ είναι ένας εξαιρετικός σκόρερ που έρχεται να μπει δίπλα στον Μπάρτλεϊ που σε αρκετές περιπτώσεις... τραβούσε το κουπί στην περιφέρεια στο θέμα του σκοραρίσματος. Μάλιστα μπορεί να τον απελευθερώσει και να τον στείλει στο «3» τον Μπάρτλεϊ για να παίξει εκείνος στο «2» σε κάποια σχήματα που θα χρησιμοποιεί ο Σάκοτα και θα κάνουν τη ζωή δύσκολη στις αντίπαλες άμυνες.

Ο Πορτορικάνος είναι ικανός να καλύψει και τις δύο θέσεις των γκαρντ και του αρέσει να βγαίνει μπροστά στα κρίσιμα, όταν η μπάλα καίει. Κάτι που ισχύει φυσικά και για τον Μπάρτλεϊ.

Σκοράρει από το τρίποντο, από μέση απόσταση, ενώ μπορεί να τελειώσει και φάσεις και κοντά στο καλάθι. Ολοκληρωμένος σκόρερ που έχει και τρέλα και την ωραία μπασκετική αλητεία του Πορτορικανού γκαρντ που σέβεται τον εαυτό του (Αρόγιο, Μπαρέα, Αλβαράδο). Combo guard με ωραία μηχανική στο σουτ και μπασκετικό σουλούπι που θα αρέσει στον κόσμο της ΑΕΚ.

To σωστό timing των κινήσεων

Έχει σημασία και το timing στις προσθήκες της ΑΕΚ. Η Ένωση εκμεταλλεύτηκε το κενό στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις και έκανε ποιοτικές επιλογές με σκοπό να παρουσιαστεί έτοιμη στα δύσκολα που έρχονται.

Έφερε έγκαιρα τον Μπράουν και ο παίκτης έχει ήδη κάνει αρκετές προπονήσεις και έχει δουλέψει με το προπονητικό επιτελείο και την ομάδα ενόψει του ματς με τον Ολυμπιακό στις 7/12, το εντός έδρας παιχνίδι με τη Λέβιτσε και τη μάχη της SUNEL Arena με τον Παναθηναϊκό στις 13 Δεκέμβρη.

Έκανε την κίνηση της γρήγορα και έκλεισε ένα κενό στο ρόστερ της με έναν παίκτη με αρκετά καλά στοιχεία που την ανεβάζουν επίπεδο. Πάμε και στον Κλαβέλ που τα επόμενα 24ώρα αναμένεται στη χώρα μας για να πιάσει και αυτός δουλειά και να γνωρίζει τους νέους του συμπαίκτες.

Η ΑΕΚ είδε που χρειαζόταν ενίσχυση και κινήθηκε με πλάνο και με σκοπό να δώσει στον Σάκοτα τα υλικά που χρειάζεται. Ακόμα μια υπέρβαση του Μάκη Αγγελόπουλου, όπως είχε γίνει και πέρυσι με τον Τάκερ, όπου τότε η διοίκηση της Ένωσης έκανε τα πάντα για να παλέψει μέχρι τέλους για το BCL.

To ανανεωμένο depth chart

PG: Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Κατσίβελης

SG: Κλαβέλ , Αρσενόπουλος

SF: Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος

PF: Γκρέι, Μπράουν , Κουζμίνσκας

C: Σίλβα, Πετσάρσκι, Σκορδίλης

* Ορισμένοι παίκτες όπως ο Κλαβέλ, ο Μπάρτλεϊ, ο Γκρέι και ο Μπράουν μπορούν να παίξουν σε παραπάνω από μια θέσεις

ΥΓ: Η ΑΕΚ εχει δύο ματς-φωτιά για το πρωτάθλημα με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αλλά και Λέβιτσε εντός μεσοβδόμαδα σε αναμέτρηση που με νίκη κλειδώνει την πρωτιά στο BCL

ΥΓ 1: Η υπομονή είναι... χρυσός στον αθλητισμό. Δεν πρέπει να βιάζεσαι να κρίνεις κάποια κατάσταση. Πρέπει να περιμένεις να δεις που το... πάει, σε τι στοχεύει μέσα από τη δουλειά. Πέρυσι στο μπάσκετ η ΑΕΚ μέσα σε λίγο καιρό (και ένω υπήρχε γκρίνια στο ξεκίνημα της σεζόν) ανέβασε την απόδοση της και έφτασε μια ανάσα από τον τελικό του BCL, χάνοντας πολύ δύσκολα από τη Μάλαγα στον ημιτελικό. Στο ποδόσφαιρο φέτος κατάφερε να περάσει από τρεις γύρους προκριματικών και να μπει σε ομίλους του Conference και παρόλο που υπήρχε γκρίνια για ορισμένα αποτελέσματα στα ντέρμπι και με Τσέλιε, η ομάδα έκλεισε τα... αυτιά της και έφυγε με δύο σπουδαία διπλά μέσα σε λίγες μέρες από Φλωρεντία και Λεωφόρο. Στήριξη και υπομονή! Ο πανταχού παρών Πινέδα είναι στα καλύτερα του και θυμίζει τη σεζόν του ντάμπλ!